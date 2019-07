Derbi navarro y Valladolid B-Izarra, el inicio de la Segunda División B

16/07/2019 a las 06:00

El calendario del Grupo II de Segunda División B se dio a conocer este lunes tras el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La temporada dará comienzo el fin de semana del 24 y 25 de agosto, en la que ya se disputará el primer derbi navarro de la temporada entre el Tudelano y Osasuna Promesas. Por su parte, en esa primera jornada, el Izarra jugará fuera de casa contra el Real Valladolid B.

Esta temporada cuenta con la novedad de que los tres equipos navarros encuadrados en el segundo grupo tendrán que enfrentarse a seis conjuntos de Castilla y León. A diferencia de la anterior campaña, Tudelano e Izarra tuvieron que desplazarse hasta Asturias y Cantabria.

La fase regular de la división de bronce finalizará el 17 o 18 de mayo de 2020, momento en el que los tres equipos navarros esperan haber cumplido los objetivos previstos para esta campaña. En esa última fecha, el Izarra será el único conjunto local en acabar en casa contra el Guijuelo. Osasuna Promesas y Tudelano finalizarán la temporada visitando Castilla y León. El filial rojillo lo hará contra Salamanca, mientras que los tudelanos viajarán hasta Valladolid para enfrentarse al filial pucelano.

Los playoff se prolongarán hasta el 28 de junio del próximo año en una campaña en la que, como es habitual, no habrá ninguna jornada entre semana. La primera vuelta terminará el domingo, 5 de enero de 2020, una fecha en la que los equipos clasificados para la segunda ronda de la Copa del Rey no disputarán sus encuentros. Éste no es el caso de ninguno de los tres equipos navarros en Segunda División B, ya que la temporada pasada ni Izarra ni Tudelano lograron clasificarse para esta nueva edición de la Copa. El Promesas no puede jugarla por esa condición de filial, a pesar de ser campeón de Tercera División.



SEIS DERBIS NAVARROS

El ascenso de Osasuna Promesas ha provocado que esta temporada haya un total de tres equipos navarros en la división de bronce del fútbol español. Por lo tanto, esta campaña habrá hasta seis derbi navarros y no habrá que esperar mucho para que se produzcan.

De hecho, el primeros de los encuentros entre dos equipos forales llega en la primera fecha. Así lo ha deparado el sorteo y Tudelano y Osasuna Promesas debutarán el 24 o 25 de agosto en La Ribera. La vuelta de este partido será el 11 o 12 de enero, ya del nuevo año.

El segundo de los derbis será en la jornada 10 prevista para el fin de semana del 27 de octubre. Ahí será cuando el Izarra reciba en el Merkatondoa de Estella al Tudelano. El choque de vuelta de este enfrentamiento entre navarros será en la jornada 29, correspondiente al 15 de marzo.

El último de los derbis será entre Izarra y Osasuna Promesas. En primer lugar, el filial rojillo jugará en Tajonar contra los izarristas el 3 de noviembre y, el partido de vuelta en Estella será el 22 de marzo.

De esta forma queda el calendario para la temporada 2019/20 de la Segunda División B, que echará a andar en algo más de un mes.

TUDELANO

Jornada 1/20 Osasuna Promesas C/F

Jornada 2/21 Arenas F/C

Jornada 3/22 Amorebieta C/F

Jornada 4/23 Real Unión F/C

Jornada 5/24 Athletic Club B C/F

Jornada 6/25 Logroñes F/C

Jornada 7/26 Burgos C/F

Jornada 8/27 Unionistas F/C

Jornada 9/28 Guijuelo C/F

Jornada 10/29 Izarra F/C

Jornada 11/30 Leioa C/F

Jornada 12/31 Barakaldo F/C

Jornada 13/32 Real Sociedad B C/F

Jornada 14/33 Alavés B F/C

Jornada 15/34 Haro Deportivo C/F

Jornada 16/35 Calahorra F/C

Jornada 17/36 Cultural Leonesa C/F

Jornada 18/37 Salamanca F/C

Jornada 19/38 Valladolid Promesas C/F



IZARRA

Jornada 1/20 Valladolid Promesas F/C

Jornada 2/21 Leioa C/F

Jornada 3/22 Barakaldo F/C

Jornada 4/23 Real Sociedad B C/F

Jornada 5/24 Alavés B F/C

Jornada 6/25 Haro Deportivo C/F

Jornada 7/26 Calahorra F/C

Jornada 8/27 Cultural Leonesa C/F

Jornada 9/28 Salamanca F/C

Jornada 10/29 Tudelano C/F

Jornada 11/30 Osasuna Promesas F/C

Jornada 12/31 Arenas C/F

Jornada 13/32 Amorebieta F/C

Jornada 14/33 Real Unión C/F

Jornada 15/34 Athletic Club B F/C

Jornada 16/35 Logroñés C/F

Jornada 17/36 Burgos F/C

Jornada 18/37 Unionistas C/F

Jornada 19/38 Guijuelo F/C



OSASUNA PROMESAS

Jornada 1/20 Tudelano F/C

Jornada 2/21 Valladolid Promesas C/F

Jornada 3/22 Arenas C/F

Jornada 4/23 Amorebieta F/C

Jornada 5/24 Real Unión C/F

Jornada 6/25 Athletic Club B F/C

Jornada 7/26 Logroñés C/F

Jornada 8/27 Burgos F/C

Jornada 9/28 Unionistas C/F

Jornada 10/29 Guijuelo F/C

Jornada 11/30 Izarra C/F

Jornada 12/31 Leioa F/C

Jornada 13/32 Barakaldo C/F

Jornada 14/33 Real Sociedad B F/C

Jornada 15/34 Alavés B C/F

Jornada 16/35 Haro Deportivo F/C

Jornada 17/36 Calahorra C/F

Jornada 18/37 Cultura Leonesa F/C

Jornada 19/38 Salamanca C/F

