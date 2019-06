Neymar se queda sin Copa América tras lesionarse en el amistoso contra Catar

Actualizada 06/06/2019 a las 12:42

El delantero del París Saint Germain Neymar Junior no disputará la próxima edición de la Copa América de fútbol con Brasil, después de que éste se lesionara en el tobillo derecho en el amistoso jugado este miércoles ante Catar y que se ha saldado con un triunfo de la selección 'canarinha' por 2-0.



"Después de sufrir un esguince en el tobillo derecho durante el partido de este miércoles contra Catar, Neymar fue evaluado y sometido a exámenes complementarios que confirmaron una rotura de ligamento en el tobillo. Debido a la gravedad de la lesión, Neymar no tendrá condiciones físicas y tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América Brasil 2019", confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El '10' brasileño tuvo que dejar cojeando el partido contra el combinado asiático pasado el cuarto de hora de juego después de que sufriese una torcedura de tobillo, una mala noticia más para el exjugador del FC Barcelona en estos días.



La semana pasada, el seleccionador de la pentacampeona del mundo, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', le quitó la capitanía para dársela a Dani Alves, y el pasado sábado se hizo público que una joven le había denunciado por abuso sexual en un hotel de París, hecho negado por el delantero, cuya ausencia de la Copa América era vista casi de buen modo por la CBF.



"Si tuviera que apostar, apostaría a su salida. No tendrá las condiciones psicológicas para afrontar una Copa América y un batallón de periodistas. Sería algo bueno para todos", manifestó Francisco Novelotto, vicepresidente de la CBF, en una entrevista en la radio SBT.



Este es un nuevo percance físico que sufre Neymar, que no pudo ayudar a su selección en las semifinales del Mundial de Brasil de 2014 al caer seriamente lesionado en la espalda en los cuartos de final ante Colombia, y que tuvo que recuperarse a contrarreloj de una lesión en el pie para llegar a tiempo al último Mundial de Rusia.



En el amistoso ante Catar, que entrena el español Félix Sánchez y que también competirá en la Copa América como invitada, la 'canarinha' fue muy superior y se impuso por 2-0, con goles de sus delanteros Richarlison y Gabriel Jesús antes de la media hora de juego.

