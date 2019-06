Javi Martínez: “En noviembre les dije a mis amigos: 'Osasuna sube'"

03/06/2019 a las 06:00

Pese a la distancia, pese al tiempo, Javi Martínez sigue vinculado sentimentalmente a Osasuna. Por eso, está tan feliz de lo que ha hecho su ex club.



Hay un equipo en su tierra al que le ha ido muy bien esta temporada...

Menudo temporadón han hecho, joé. He estado muy pendiente. He visto todos los partidos. ¿Todos?

Sí, sí. A Osasuna siempre le he seguido. Estuve hace poco con Xisco y Rober (Torres) y les dije: “Chavales, como se os ocurra subir vais a fli

