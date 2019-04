Un 'hat trick' de Sara Carrillo mete a las navarras en la final

Actualizada 06/04/2019 a las 15:16

La selección navarra sub 17 de fútbol femenino disputará este domingo, 7 de abril, la final del Campeonato de España de Selecciones Femeninas Territoriales que se disputa en las instalaciones de Tajonar. Las navarras se clasificaron tras derrotar en la semifinal a Andalucía, gracias a los tres goles de la internacional Sara Carrillo y terminar el encuentro con el marcador favorable de 1-3.

Tras un primer tiempo de igualdad, las andaluzas se adelantaron en el marcador en la segunda parte, gracias a un tanto de Gabarro en el minuto 59. Pero las de Sergio Galán y Bruno Araiz no tardaron en reaccionar. Dos minutos después, Sara Carrillo comenzaba su particular espectáculo tras anotar el empate en el minuto 61. Y en ocho minutos llegaron los goles de la selección navarra, todos ellos con la firma de Carrillo, que para el minuto 69 ya había volteado el marcador y ampliado la ventaja hasta el 1-3 que no se movería hasta el final.

En la otra semifinal de la categoría sub 17, Madrid se impuso a Cataluña por un ajustado 1-0. La selección madrileña será la rival de las navarras en busca del título del campeonato territorial, una final que se disputará este domingo, a partir de las 12.30 horas.

SIN SUERTE EN LA SUB 15

En la otra semifinal en la que había representación navarra, en la categoría sub 15, no hubo tanta suerte. Y es que la selección de Navarra cayó por un claro 6-0 contra Madrid, selección que competirá por el título de la categoría con Andalucía, que se deshizo de Cataluña en la otra semifinal. La final de esta categoría se disputará a partir de las 10.00 horas.

