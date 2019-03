Rubiales pide a LaLiga negociar sin la mediación del CSD

Actualizada 29/03/2019 a las 17:47

El presidente de la Real Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, ha pedido a LaLiga que "reconsidere" negociar la renovación del convenio colectivo que vincula a ambas partes, que expira el próximo 30 de junio, sin la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD), e invitó a un entendimiento con la patronal de clubes para ser "más fuertes".

"Le he pedido al presidente de LaLiga que reconsideren la posibilidad de seguir negociando un tiempo más y, si por lo que sea no salen las cosas, iremos al CSD. No tengo ningún problema en que esté el CSD, que se haga por 'streaming', pero creo que sería un signo de madurez que LaLiga reconsiderara que podemos conseguir acuerdos juntos y que juntos seríamos más fuertes. Vamos a ver si dicen que sí, y si no, seguiremos con el CSD", indicó Luis Rubiales ante los medios.

El mandatario confía en que la renegociación del convenio de coordinación "no se judicialice". "Le hemos pedido que comuniquen al CSD que vamos a seguir negociando y sería maravilloso llegar a un acuerdo, también para ellos. Ya hemos dicho que no se va a jugar los lunes a partir de la temporada que viene, pero tienen la posibilidad de negociar el viernes. Sería importante que tuvieran esa ventana abierta", reseñó.

Por otro lado, afirmó que sabe los pasos que va a dar después de que el CSD haya denegado la franja horaria de verano -en la que ningún encuentro profesional se disputaría antes de las 19:30 horas, del 20 de mayo al 15 de septiembre- anunciada por la RFEF.

"Tenemos muy claro cómo debemos actuar. Vamos a seguir defendiendo a los aficionados y a los que están en el césped porque no se puede jugar a determinadas horas y temperaturas. Si en Alemania no se juega en invierno porque no se puede por el frío, aquí, a 40 grados, tampoco podemos jugar hasta determinadas horas. Entiendo que la salud tendrá que estar dentro de los planes de nuestra Administración", apuntó.

Igualmente, denunció que el horario de las 14:00 horas que estrenará el Rayo Vallecano-Betis el próximo domingo "no estaba ni ofertado públicamente". "En el momento en el que nosotros como federación detectemos que hay un descontento trabajaremos en pos de lo que quiera el fútbol", anunció.

Asimismo, el máximo responsable de la RFEF remarcó que en el convenio viene explicitado que todos los derechos de la fijación de los horarios, el 'naming' de la competición y la explotación del balón "decaen en el momento en que no hay convenio".

"Parece un leve detalle que se le ha olvidado mencionar en su informe a la subdirectora (del CSD). Podemos enfrascarnos en un debate o en defender nuestras posturas en lugares en los que creo que no toca, pero lo que queremos hacerlo es en una mesa. ¿Jugar a la hora de comer? Tengo la obligación de escuchar al fútbol", sentenció.

PRESENTE EN LA ASAMBLEA DE LALIGA PARA EXPONER SU "FORMA DE PENSAR"

Así se manifestó el presidente de la RFEF, que estuvo acompañado por su secretario general, Andreu Camps, tras asistir a la Asamblea General de LaLiga, en la expuso a los clubes "cuál es la forma de pensar de la federación".

"Tenemos unos deberes y obligaciones con el fútbol profesional y no profesional. Queremos crear un sistema deportivo que permita crecer a todos, a los grandes y a los menos grandes, que los clubes exploten los horarios, que son de los clubes, pero dentro de la franja que, desde la federación en beneficio de todos, se pongan", explicó.

Asimismo, informó "por encima" el proyecto de modificación de los formatos de la Copa del Rey y de la Supercopa de España que se abordará en la Asamblea General el 29 de abril. "De la misma manera que LaLiga transmite que el cambio de horarios y de día para algunas competiciones, caso de las europeas, puede perjudicarles, he transmitido que eso es lo que se ha hecho en los últimos años", señaló.

En este sentido, lamentó que, según él, se ha "perjudicado mucho" al fútbol no profesional con determinados horarios. "Entre todos tenemos que construir un marco en el que los de arriba y también los más modestos puedan crecer", añadió Rubiales, que se declaró "satisfecho" por el desarrollo de la Asamblea.

Selección DN+