La diáspora del fútbol navarro

19/02/2019 a las 06:00

EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Jugó ayer como titular en la quinta ronda de la FA Cup contra el Manchester United.

Monreal (Arsenal) El Arsenal no ha jugado.

Javi Martínez (Bayern) Jugó los nueve minutos finales en el triunfo 2-3 contra el Augsburgo.

Berenguer (Torino) Segundo partido consecutivo titular. 0-0 en Nápoles. Fue sustituido en el minuto 62.

Iñaki Astiz (Legia) No fue convocado en la derrota contra el Cracovia.

Borja Ekiza (Paralimni) No fue convocado.

Jon Erice (Vancouver) Sin liga hasta marzo.



PRIMERA

Merino (Real Sociedad) Titular en el triunfo (3-0) contra el Leganés.

Aihen Muñoz (Real Sociedad) No entró esta vez en la lista de convocados.

Muniain (Athletic) Titular ayer en Huesca.

San José (Athletic) Salió de inicio en el Alcoraz.

Raúl García (Athletic) Comenzó el partido entre los once elegidos.

Remiro (Athletic) Sin convocar.

Williams (Athletic) Fue el delantero en Huesca.

Santamaría (Huesca) Titular contra el Athletic.

Arbilla (Éibar) Jugó los 90 minutos en el empate en casa contra el Getafe.

Iraizoz (Girona) Suplente en el gran triunfo en Madrid.

Eraso (Leganés) Sin convocar ante la Real.



SEGUNDA

Imanol García (Nàstic) Jugó todo en Riazor (1-1).

Cantero (Majadahonda) Siguió el partido contra el Málaga (0-1) desde el banco.

Isma López (Tenerife) Jugó el último cuarto de hora en la derrota en Cádiz.

Carlos Martínez (Oviedo) Titular en el triunfo 1-0 contra el Alcorcón.

Eguaras (Zaragoza) Titular y capitán en el 0-0 contra el Albacete.

Javi Ros (Zaragoza) Jugó los últimos 20 minutos.

Alejandro Sanz (Numancia) Salió en los últimos minutos contra Osasuna

M.Flaño (Córdoba) Titular en la derrota ante el Granada.

Selección DN+