David Rodríguez, llegar a Soria y besar el santo

Actualizada 02/02/2019 a las 16:31

De rojillo a rojillo y marco porque me toca. Eso es lo que ha debido de pensar este sábado, 2 de febrero, el delantero talaverano David Rodríguez, cedido al C.D. Numancia por parte del C.A. Osasuna para poder disponer de más minutos de los que disfrutaba en el conjunto de Jagoba Arrasate.

Y es que el atacante ha caído en gracia al técnico numantino, Aritz López Garai, quien ha decidio apostar por David en el once titular que el C.D. Numancia ha sacado contra el Lugo, en esta jornada 24 de LaLiga 123, que se disputa en el estadio soriano de Los Pajaritos. Y es que el de Talavera de la Reina ha hecho en 12 minutos lo que no pudo hacer en los 12 encuentros que jugó con los navarros: marcr. El tanto del ariete cedido por Osasuna pone en ventaja a los sorianos una vez finalizado el primer tiempo del encuentro, una media parte en la que el delantero no ha parado de correr y pelear, siendo objeto de falta en varias ocasiones por los defensores del cuadro gallego y volviendo loca a la zaga del conjunto lucense, pese al poco rodaje que lleva esta temporada el jugador. Rodríguez porta el dorsal 8 en el conjunto soriano.

