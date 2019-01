Los árbitros, satisfechos con el rendimiento y el acierto del VAR en la primera vuelta

Actualizada 15/01/2019 a las 17:52

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) hace "un análisis positivo" de la primera vuelta del campeonato y "está satisfecho con el rendimiento del colectivo arbitral por acierto demostrado y adaptación al VAR".



Así lo afirmó Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, quien compareció este martes en la Ciudad del Fútbol junto a Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, para hacer balance de la utilización de éste tras el término de la primera vuelta de la Liga y el estreno del mismo la semana pasada en la Copa del Rey.



Velasco Carballo detalló que en los 190 partidos de la primera vuelta se han corregido 58 errores y el VAR ha corregido un 6,23 por ciento de goles.



En las decisiones arbitrales de penaltis sobre 397 incidentes hubo un 98,24% de acierto, un 1,76% de error y el VAR intervino en un 4,79% de ellas.



El acierto en tarjetas amarillas fue de un 97,85%, con un 2,15% de error y el VAR no intervino y en las señalizaciones del fuera de juego el acierto fue del 94,64%, el error de un 5,36% y el porcentaje de intervención del VAR fue del 1,11%.



"Los árbitros cometemos errores, con las estadísticas el porcentaje es para que todos nos sintamos orgullosos. El VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. 58 errores han sido corregidos en 190 partidos y la incidencia real es que trabajamos buscando el error cero, pero el error cero es imposible", insistió Velasco.



El presidente del CTA llamó a "confiar en el sistema y no dudar de la honestidad del arbitraje español" y habló del trabajo de los árbitros, que han pasado de tener cuatro seminarios al año a uno al mes.



También señaló que tras los partidos los árbitros analizan sus actuaciones y rellenan un ficha con aspectos de mejoras y acciones que han hecho correctamente, que revisa la Comisión Técnica del CTA.



"Estamos tan acostumbrados a la crítica que la aceptamos como parte de nuestro trabajo. Yo no diría que hay campaña contra el VAR sino campaña de adaptación, pero por eso es positivo que nosotros salgamos a explicar. Si hay clubes que tienen dudas les invito a que se pongan en contacto con el CTA e iremos a cualquier sitio de España para explicarles todo lo que quieran", apuntó.



Velasco Carballo insistió en que "la Internationall Board consideró que el VAR es el cambio más importante en la historia del fútbol y en España este cambio ha sido tremendamente rápido y positivo".



"¿Cómo podemos pedir que los jugadores y los entrenadores se adapten a un cambio tan brutal en seis meses, es normal. En Alemania se estuvo a punto de parar el VAR. En España se ha aplicado de una manera tan rápida, efectiva, sin hacer daño al fútbol que deberíamos estar orgullosos", añadió.



Tras evitar pronunciarse sobre una posible llamada del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al de la Federación, no a él, para quejarse y agradecer la que sí le hizo personalmente el presidente del Levante, Velasco Carballo admitió que aún se pueden mejorar algunos aspectos.



En concreto se refirió a "la gestión de algunos incidentes en los minutos finales", a la "evaluación de ciertas acciones de juego brusco grave" a y la "unificación de criterios tanto en el terreno de juego como en el VAR".



Durante su intervención ante la prensa los representantes del CTA exhibieron acciones que han generado polémica en los partidos Athletic-Getafe, Real Madrid-Sociedad y Valladolid-Atlético de Madrid y los comentarios hechos desde el VAR al árbitro principal.



"El VAR es como el Tribunal Supremo, escucha a la defensa, voy a la acusación, que es el vídeo, y luego yo con mi criterio decido. Para nada la descripción del árbitro tiene que ser el pasaporte para que el VAR no intervenga", concluyó.

