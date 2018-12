La convulsa semana del Reus

Actualizada 21/12/2018 a las 22:06

Siguen las turbulencias en el próximo rival de Osasuna. La última la ha protagonizado el presidente del Reus, Xavier Llastarri, que ha comunicado que dejará el club después del encuentro que disputan ante los rojillos este domingo (12h). Llastarri ha denunciado "insultos" y un "asedio" a su domicilio después de la grave crisis que está atravesando la entidad.

El presidente llevaba seis años en el cargo y pone fin a su etapa al frente del club. "En la presente temporada 2018-19, LaLiga se puso más dura y no aceptó nuestras previsiones presupuestaria", aseguró en un comunicado.

Es un episodio más tras conocerse que se había saldado las deudas con los futbolistas que habían denunciado el impago de las tres últimas nóminas. Esta semana la plantilla se rebeló contra el club por no cumplir el pago pendiente con siete jugadores. Además, el futbolista Tito Ortiz rescindía su contrato.

En este escenario, los jugadores han amenazado con jugar sin capitán y no descartan otras medidas si no se estabiliza la situación. El Reus parecía haber asomado la cabeza después del pago a parte de la plantilla, pero esta solución parcial no ha apagado el tenso ambiente. Osasuna se enfrentará este domingo a un equipo en pie de guerra.

