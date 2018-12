Un espectador se pone de linier en un partido de Tercera

Actualizada 15/12/2018 a las 19:52

El marcador del Nuevo Areta reflejaba el minuto 21 cuando el colegiado Víctor de los Ríos ha dado dos pitidos con su silbato y ha parado el partido entre el Itaroa Huarte y el Subiza (0-0 en ese momento). El árbitro se ha dolido en la parte trasera de su pierna izquierda y se ha ido cojeando hacia la zona de vestuarios. Allí ha sido intervenido por los fisios del Huarte, que le han recomendado no continuar arbitrando, ya que había sufrido un tirón muscular.

En este tiempo de incertidumbre, los jugadores de ambos equipos han hecho ejercicios de calentamiento para no quedarse fríos y han esperado si el partido iba a ser reanudado. Por suerte, había en la grada un árbitro federado, Sergio Elcano, que ha bajado a los vestuarios y se ha ofrecido a hacer de asistente el resto del encuentro. Tras 17 minutos con el partido parado, Youssouf Mahamat, que había empezado de linier, ha tomado las riendas asistido por Mikel Ballano y Elcano, el aficionado que ha pasado a ser linier. El duelo ha continuado sin que haya sido fácil para el nuevo trío arbitrial a la hora de tomar decisiones. Además, ha habido jugadas en las que no se han puesto de acuerdo sobre qué señalar. Lo importante es que el partido se ha podido reanudar y no ha sido aplazado. El resultado final del encuentro fue 0-1 favorable al Subiza.

Etiquetas Fútbol regional

