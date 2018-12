El Arsenal advertirá a los jugadores que inhalaron gas de la risa

Actualizada 07/12/2018 a las 13:26

El Arsenal comunicó este viernes que hablará con los jugadores que inhalaron gas de la risa en una fiesta en agosto y que les recordará sus responsabilidades "como representantes del club".



Según desveló el periódico británico The Sun a través de un vídeo, varios futbolistas del Arsenal consumieron lo que parece ser óxido nitroso, sustancia conocida popularmente como gas de la risa, durante una fiesta en un club londinense antes del comienzo de la temporada.

Los jugadores que aparecen en el vídeo son Pierre-Emerick Aubameyang, Matteo Guendouzi, Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Shokodran Mustafi y Sead Kolasinac. Henrikh Mkhitarian también está presente, pero sin inhalar nada.

"Se hablará con los jugadores sobre este incidente y se les recordarán sus responsabilidades como representantes del club", dijo el Arsenal en un comunicado.



Esta "droga hippie", como también se la conoce, ha sido desaconsejada por lo médicos debido a los problemas de salud que puede ocasionar, como estados de euforia, alucinaciones y ataques de risa.



De confirmarse la información de The Sun, los jugadores del Arsenal no habrían sido los primeros en probar esta sustancia, después de que Raheem Sterling fuera cazado consumiéndola en 2015 y Kyle Walker en 2013.

