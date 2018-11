Rifirrafe entre Jürgen Klopp y Javier Aguirre sobre Salah

Actualizada 23/11/2018 a las 16:31

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, respondió a los comentarios del exrojillo Javier Aguirre, actual técnico de Egipto, sobre Mohamed Salah y dijo que si el preparador mexicano no gana trofeos en los próximos dos años se tendrá que mover a otro club o a otro equipo nacional.



Aguirre, en declaraciones a ESPN, aconsejó a Salah que si no consigue ganar títulos en una o dos temporadas debería salir del Liverpool. Al ser preguntado por estas palabras en rueda de prensa, Klopp fue claro y respondió al mexicano con la misma moneda: "Yo diría que si Aguirre no gana trofeos en un par de años, entonces se tendrá que ir a otros país o a otro equipo", aseguró el germano.



"No sé por qué la gente dice estas cosas, no es importante si te soy sincero. Obviamente no estoy de acuerdo con él, pero este es un mundo libre y todo el mundo puede decir lo que quiera", agregó. Salah llegó en el verano de 2017 al Liverpool y se hizo con el trofeo de máximo goleador de la Premier League al anotar 32 dianas. Además, ayudó a que el Liverpool alcanzase la final de la Liga de Campeones, aunque en su etapa como 'Red', aún falta un título.

