Tebas plantea un premio Leo Messi al mejor jugador de la temporada

30/10/2018 a las 14:35

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha comentado este martes que le parecería "una gran idea" crear un premio al mejor jugador de la temporada en la competición que lleve el nombre de Leo Messi, el "mejor de la historia", una vez que el jugador del FC Barcelona se retire.



"Si hay un premio al mejor goleador que es el premio Zarra, debería haber también un premio al mejor jugador de la temporada, así que un premio Leo Messi me parecería una gran idea", señaló en una entrevista a 'Goal' recogida por Europa Press. En este sentido, recalcó que la idea le gusta ya que, a su juicio, Messi será "el mejor jugador de la historia del fútbol". "Ya lo es, porque cuando se habla de Neymar, tiene ya 26 años.. Y Messi lleva jugando desde juvenil en el primer equipo", comparó.



Así, ve a Messi mejor que Neymar, quien estaba predestinado por muchos a ser el mejor jugador una vez se retiren Messi o el jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo, al que Tebas ni mencionó. "Leo Messi nos sorprende porque no tiene límites, siempre está a un nivel máximo, máximo, máximo y no decae", esgrimió un Tebas que vería con buenos ojos la creación de ese nuevo premio 'MVP', con el nombre de Messi, que se asemeje a esa distinción ya existente en la NBA o la NFL.

Selección DN+