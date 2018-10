El Athletic rescata un punto de Ipurua

Actualizada 21/10/2018 a las 18:38

Eibar y Athletic firmaron tablas en un derbi que dominó casi por completo el equipo de Jose Luis Mendilibar, que continúa por delante del conjunto vizcaíno en la clasificación y que mereció mejor suerte en un partido en el que se mostró muy superior desde el primer minuto.



El encuentro arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, como era de esperar, si bien eran los locales los que parecían llegar con más insistencia al área rival, aunque sin rematar entre los tres palos. El Eibar presionaba muy cerca de la portería de Herrerín y el Athletic no encontraba la forma de salir con el balón jugado desde su zona defensiva. A pesar de ello, Williams tuvo su oportunidad en un remate de cabeza antes de que se cumplieran los diez minutos de choque.



Los locales, por su parte, seguían tratando de triangular y llegar al área rojiblanca por las bandas, con cierto peligro en algunas ocasiones. El VAR actuó en el minuto 12, para señalar penalti en favor del Eibar, después de que Gil Manzano revisase las imágenes durante varios minutos. Charles no perdonó y puso el 1-0 en el marcador a los 16 minutos, dando ventaja a un Eibar que había merecido hasta ese momento más que el Athletic ir por delante en el marcador .Comenzaba otro partido en el que los de Berizzo tenían que arriesgar para tratar de igualar la contienda.



Y de hecho lo consiguieron poco después, con un balón largo de Herrerín al que nadie llegó y aprovechó perfectamente Williams para batir a Riesgo en el mano a mano. El Eibar no se vino abajo y siguió insistiendo en su estilo de centros desde las bandas y jugadas a balón parado, tanto que Diop pidió penalti en un agarrón en el área, pero Gil Manzano no utilizó el videoarbitraje. El Eibar seguía mandando en el campo, con una presencia total en terreno contrario, mientras que los 'leones' sólo podían esperar una salida a la contra o un balón directo, toda vez que su centro del campo no tenía protagonismo.



Los locales fueron muy superiores al Athletic en la primera mitad, aunque al descanso se llegó con la igualada en el marcador. La segunda mitad comenzó más igualada, con un equipo visitante tratando de jugar en el centro del campo, algo que no había conseguido en toda la primera parte. Poco a poco, los de Mendilibar volvieron a hacerse con el mando del encuentro, aunque con más posesión que aproximaciones al área de Herrerín. El Athletic seguía sin generar ningún tipo de peligro, mientras que el Eibar dominaba y tenía la pelota, pero le faltaba remate, por lo que Mendilibar optó por dar entrada a Kike García en detrimento de Charles.



Orellana y Jordán tuvieron una doble ocasión que a punto estuvo de adelantar en el marcador al Eibar, pero Herrerín demostró el porqué de su titularidad con dos intervenciones salvadoras. Apretaba fuerte el Eibar arriba, pero le seguía faltando puntería para adelantarse en el marcador en un partido que estaba dominando por completo. Los minutos pasaban, y eso parecía ser la mejor noticia para un Athletic impotente ante un Eibar que no se conformaba con el empate.



Ambos entrenadores movieron fichas en el campo realizando cambios, aunque el Eibar seguía dominando y acercándose una y otra vez al área de Herrerín. Berizzo optó incluso por hacer un cambio en el tiempo añadido para evitar males mayores a un desaparecido equipo bilbaíno. Así se llegó al final, con un empate que supo mejor a los visitantes que a un Eibar que lo intentó todo pero no tuvo puntería.

Ficha técnica:

1 - Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Ramis, Arbilla, Cote; Diop, Jordán; Orellana, Charles (Kike García, m.64), De Blasis (Cucurella, m.84); y Enrich.

1 - Athletic: Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López (Nolaskoain, m.92), Muniain (San José, m.65); Raúl García, Williams (Susaeta, m.82) y Adúriz.

Goles: 1-0, m.16, Charles, de penalti. 1-1, m.21: Williams

Árbitro: Gil Manzano. Amonestó por el Eibar a Orellana y Enrich, y por el Athletic a Unai López y De Marcos,

Incidencias: partido de la novena jornada de Liga disputado ante 6.475 espectadores en Ipurua.

