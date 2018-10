La figura de Messi será protagonista de un espectáculo del Circo del Sol

Actualizada 10/10/2018 a las 13:43

La carrera y la pasión futbolística del astro argentino Leo Messi será protagonista el próximo año de un espectáculo de la célebre compañía circense canadiense 'Cirque du Soleil' (Circo del sol), según ha anunciado el jugador en sus redes sociales.



El jugador ya publicó ayer, martes, un vídeo en el que se le veía con una camiseta de la compañía canadiense y dándole toques a una nariz de gomaespuma de payaso, pero no ha desvelado el acuerdo hasta hoy, miércoles. "Me siento honrado de anunciar la creación de un nuevo show del @cirquedusoleil durante el 2019, basado en la historia de mi vida y la pasión para el fútbol", ha anunciado hoy el jugador barcelonista. Según detalla el portal argentino 'Clarín', Messi ha firmado un contrato con la mayor productora teatral del mundo y con la empresa PopArt Music, que organiza conciertos y espectáculos con grandes artistas mundiales.



La previsión es que el espectáculo se presente el próximo año y la gira está presente en diferentes países de Sudamérica, Europa y Asia. Ya en el pasado, 'Cirque du Soleil' había rendido homenaje a grandes figuras de la música mundial (Michael Jackson, The Beatles), pero nunca antes había dedicado un espectáculo al fútbol y a un jugador de fútbol.

