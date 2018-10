Eguaras "No podemos encajar dos goles por partido si queremos estar arriba"

Actualizada 02/10/2018 a las 15:04

El jugador del Real Zaragoza Íñigo Eguaras ha declarado hoy que si su equipo quiere estar en la parte alta de la clasificación no puede encajar "dos goles por partido" como ha ocurrido en los tres últimos enfrentamientos. "Los equipos de arriba se distinguen porque reciben muy pocos goles. Hay que darle una vuelta a eso y mejorar para que no tengamos esos errores", ha añadido el centrocampista del conjunto aragonés.



Este problema ha supuesto que el Real Zaragoza acumule tres jornadas sin ganar (dos derrotas y un empate), algo que, a su juicio, va a suponer que se afronte el partido de la próxima jornada contra el Osasuna, "con muchas ganas".

"Estamos con ganas de sumar tres puntos y más jugando en casa, en la semana de las Fiestas del Pilar y contra Osasuna en un campo que me imagino que estará lleno. ¡Qué mejor día que ese!", ha destacado. Eguaras, que jugó su primer partido esta temporada en la pasada jornada contra el Albacete tras superar una lesión de pubis que venía ya del final de la pasada temporada, ha comentado que tuvo sensaciones "bastante buenas".



"Me encontraba fuera de forma después de tanto tiempo porque no llevo muchos entrenamientos aunque mejor de lo que pensaba, así que contento", ha apostillado. Al respecto del encuentro contra el conjunto manchego ha señalado que fue "raro" pero por errores del propio Real Zaragoza. "Tuvimos falta de concentración en los dos goles que nos hicieron a balón parado aunque después del descanso supimos reponernos, tuvimos ocasiones, marcamos los goles y nos faltó tiempo para darle la vuelta al marcador", ha analizado.



Preguntado por cómo había visto al equipo desde la grada durante su periodo de convalecencia, el jugador navarro ha explicado que bien: "ha habido partidos en los que hemos sufrido más de lo esperado pero en líneas generales muy bien. El día del Oviedo fue un exhibición de fútbol. A los atacantes les está costando conocerse pero cada vez se les ve más cómodos y los fichajes se han acomodado y han cogido la idea del míster por lo que todos juntos esperamos hacer un buen año". El director del juego zaragocista cree que la idea "no ha cambiado mucho" con respecto a la pasada temporada, a pesar del cambio de técnico.



"El sistema es el mismo, queremos ser dominantes en los partido con un juego ofensivo. Igual mantenemos más la posesión y no somos tan directos pero la idea sigue siendo la misma. Somos un equipo que juega mediante el balón. El año pasado éramos un poco más directos y este elaboramos más, porque tenemos jugadores para ello", ha diseccionado. Esa mayor elaboración cree que le puede ir bien a su estilo de juego porque es un jugador que necesita "tener balón" y también porque el equipo tiene "más variantes" de juego esta campaña . Con respecto a la lesión, Eguaras ha desvelado que le va a seguir dando guerra y que el dolor va a seguir pero que está trabajando para que desaparezca cuanto antes, aunque no depende de él. Igualmente ha destacado que tuvo la duda de si pasar o no por el quirófano pero que era su última opción: "mediante trabajo todo se puede arreglar. Terminé bastante mal pero en verano he estado trabajando y el dolor casi se ha ido aunque se mantiene un poco, pero espero que desparezca pronto.

