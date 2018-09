La UEFA sanciona a Cristiano Ronaldo con un partido por su expulsión en Mestalla

Actualizada 27/09/2018 a las 14:47

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con sólo un partido por su expulsión en Mestalla en el encuentro entre el Valencia y la Juventus, según confirmó este jueves la UEFA a través de su Comité de Control, Ética y Disciplina.



El colegiado alemán Felix Brych decidió mostrar la tarjeta roja al jugador de la 'Juve' después de que este se viese involucrado en un choque con el valencianista Jeison Murillo que parecía no tener ninguna importancia y cuando no se llevaba aún media hora de encuentro.



El jugador luso se tiró al césped en señal de protesta y terminó llorando antes de abandonar el terreno de juego. En ese momento recordó al entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, que no había hecho "nada" para ser expulsado. Aunque se especulaba con un castigo mayor para el exmadridista por haber existido una presunta agresión, finalmente el organismo, basándose en el artículo 15 de su Reglamento Disciplinario, dejó la sanción en un partido, por lo que el delantero será baja ante el Young Boys suizo la semana que viene en Turín.

