Mourinho quita la capitanía a Pogba pese a no haber "en absoluto problemas"

Actualizada 26/09/2018 a las 11:02

El entrenador portugués del Manchester United, Jose Mourinho, afirmó que el centrocampista francés Paul Pogba ya no será el segundo capitán del club inglés, pero también quiso dejar claro que "no hay consecuencias ni problemas" entre ambos.



"La única verdad es que tomé la decisión de que Paul ya no será el segundo capitán, pero no hay consecuencias, no hay problemas en absoluto", dijo Mourinho después de que su equipo fuera eliminado de la Copa de la Liga en los penaltis ante el Derby County, conjunto de la segunda división inglesa.



El técnico portugués se negó a dar explicaciones del porqué de su decisión de quitar la capitanía a un Pogba que ni siquiera estuvo convocado para ese partido. El francés había portado el brazalete en los últimos tres encuentros por la ausencia de Antonio Valencia, primer capitán, y en estos meses ha sido protagonista más por sus desencuentros con el de Setúbal y que, según las informaciones, querría dejar el equipo.



"La misma persona que ha decidido que Paul ya no es el segundo capitán es exactamente la misma persona que decidió que Paul fuera el segundo capitán: yo mismo. Sin consecuencias, sin problemas, solo es una decisión que no tengo que explicar", agregó el portugués.

