Álvaro Morata: "Lo pasé mal en verano, pensaba que iba a ir al Mundial"

Actualizada 04/09/2018 a las 13:47

El delantero de la selección española Álvaro Morata confesó que vivió "un momento difícil" y que vivió "jodido" el verano tras conocer que no estaba entre los elegidos para jugar un Mundial de Rusia en el que pensaba que estaría y para el que había apostado con fuerza al salir de España.



"Jodido, cómo lo voy a vivir (el verano). Fue un momento duro, pero ya es pasado, no vale pensar en ello y voy a hacer todo lo posible para ir al siguiente. Fue un momento difícil para mí porque pensaba que iba a ir", se sinceró Morata este martes en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).



De todos modos, dejó claro que no le guarda "rencor" a Julen Lopetegui por esta decisión. "He vivido momentos muy bonitos y fue su opinión. Tampoco fue mi mejor temporada. Le deseo todo lo mejor y más ahora que está en el Real Madrid", subrayó. Sin embargo, tras su mal año en el Chelsea, se planteó "volver a España o Italia". "Pero no siempre se puede escapar de la realidad y había que apretar. Lo que me faltaba fue perderme el Mundial porque me fui de aquí para estar, pero los momentos malos te motivan para seguir adelante y aquí estoy con más ilusión que nunca", admitió el madrileño.



"Uno cuando empieza a jugar y ve los Mundiales por la tele tiene claro que su mayor sueño es ir. Lo pasé muy mal, quería que lo ganáramos, pero fue un momento bastante difícil", reiteró un Morata, que reconoció que en ocasiones había "dejado de valorar" lo que supone acudir a la selección. "Hasta que ves los partidos en tu casa y ves que es lo más grande", aclaró. El delantero no se arrepiente "de nada" por su marcha a Londres. "He sido muy feliz en todos los sitios, el año pasado no. Empecé muy bien y la temporada acabó siendo un desastre y no sabía ni donde estaba cuando salía a jugar. Ahora quiero hacer una gran temporada con el Chelsea y volver aquí", indicó.



"He sido padre, tengo un nuevo entrenador y he vuelto a la selección. Muchas cosas positivas han cambiado en mi vida y espero que se empiece a ver en el campo", deseó el ex del Real Madrid, que tras sus problemas físicos del año pasado se encuentra "ya perfectamente" y "a tope", y optimista ante un nuevo año con la llegada de Maurizio Sarri. "En mi club ha cambiado la manera de jugar y es más parecido a lo de aquí, con pases, posesión y atacar los espacios. Si lo hago bien en el Chelsea me valdrá para venir porque se juega parecido", advirtió.

"LUIS ENRIQUE PIDE INTENSIDAD Y MUCHA CONCENTRACIÓN"



Sobre su vuelta a la 'Roja', Morata recalcó que se siente "como si fuese la primera vez". "Incluso estaba nervioso cuando llegué, es increíble volver", remarcó antes de referirse a la figura de Luis Enrique Martínez, el nuevo seleccionador que "quiere que España vuelva a jugar para ganar y que todos sepan quien es España".



"Llevamos dos entrenamientos, pero España siempre quiere jugar bien con el balón y el míster lo quiere. También que seamos agresivos sin balón. Hay muchas cosas que tenemos que volver a hacer y que mejorar. Si hacemos lo que nos pide y estamos a tope, seguro que tendremos grandes oportunidades para volver a ganar", aseveró el jugador del Chelsea. El madrileño mostró su agrado por el técnico asturiano, el cual "pide mucha intensidad y concentración". "Por lo que hemos hablado me parece una persona muy sincera y que tiene ganas de ganar", apuntó, dejando claro que no tiene "pautas muy distintas" a Vicente del Bosque o Julen Lopetegui. "Hizo una presentación normal, sin más. Cada entrenador es diferente, pide sus cosas y tiene su estilo", comentó.

