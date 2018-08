Courtois: "Hoy cumplo un sueño, soy un madridista más"

Actualizada 09/08/2018 a las 14:24

El nuevo portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, confesó que "no ha sido fácil" acabar en el conjunto blanco, asegurando que quienes le conocen "de verdad" entienden el esfuerzo del belga para que se diera este traspaso, así como espera estar "a la altura" ante un reto que "soñaba de niño".

"Hoy cumplo un sueño, no os podéis imaginar lo contento que estoy porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado por estar aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo", manifestó Courtois en el día de su presentación en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

El belga agradeció el "esfuerzo" de la entidad madridista y de todos aquellos que propiciaron un traspaso que "no ha sido fácil". Además, aseguró que tratará de dar el máximo como lleva haciendo durante "toda" su trayectoria. "Puedo poner la ilusión que tenía de niño, cuando soñaba con que este momento podía suceder", señaló.

Courtois recalcó que "encontrarse de nuevo" con sus hijos, quienes viven en Madrid, fue uno de los motivos por los que decidió aceptar esta oferta del club blanco, y reconoció la "admiración" que siente hacia las grandes leyendas del Real Madrid que vistieron su camiseta en el Santiago Bernabéu.

"He sido rival y sé lo que es enfrentarme al Real Madrid, pero hoy soy uno de los vuestros. Soy un madridista más y espero estar a la altura de todos los que han llevado este escudo, de sus valores y de la historia que representa. ¡Hala Madrid!", concluyó el guardameta.

