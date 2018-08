Actualizada 02/08/2018 a las 14:48

Un reconocido artista británico ha grabado una imagen del delantero internacional inglés Harry Kane en seis billetes de cinco libras (5,6 euros), que han alcanzado un valor de mercado de hasta 50.000 libras (56.000 euros).



Graham Short ha grabado seis billetes en honor a los seis goles que anotó Kane con Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y que le sirvieron para llevarse la Bota de Oro al máximo artillero. "He creado seis, uno por cada tanto que anotó. Uno es para el propio Harry, otro para la FA (Federación Inglesa) y cuatro son para gastar en el Reino Unido e Irlanda del Norte, como ya hicimos con los billetes de Jane Austen hace unos años", señaló.



En 2016 el artista grabó en varios billetes de cinco libras una imagen en miniatura de la escritora Jane Austen (1775-1817) que acabaron alcanzando en el mercado un valor de 50.000 libras (56.000 euros). Short, originario de Birmingham (centro de Inglaterra), decidió usar el primer billete con la imagen de Kane en una tienda de ultramarinos de la localidad galesa de Merthyr Tydfil, a 37 kilómetros de Cardiff, antes de gastar los otros en Meriden (Inglaterra) y Edimburgo (Escocia). El cuarto billete será utilizado en Irlanda del Norte.



"Fue a Merthyr Tydfil, el pueblo minero en el que nació mi padre, porque es un sitio en el que no hay mucho dinero. Espero que el billete pueda cambiar la vida de alguien allí; quizá necesite el dinero o quizá pueda venderlo para disfrutar de unas vacaciones", expresó el micrograbador. "Lo hago por diversión y porque así mi arte sale más allá de las paredes de una galería. Mis obras se venden por mucho dinero y están fuera del alcance de la mayoría de las personas. Si alguien lo encuentra (el billete), lo vende y hace dinero, estaré feliz", dijo Short. Short usa agujas muy finas para grabar las imágenes sobre el papel de los billetes, que se mantienen como moneda de curso legal al no modificarse los diseños originales.

