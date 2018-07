Quique (Deportivo): "El año pasado no se consiguió el objetivo a nivel colectivo"

Actualizada 26/07/2018 a las 16:27

Quique González, nuevo jugador del Deportivo, ha asegurado este jueves en su presentación con el conjunto coruñés que espera "revertir" las estadísticas de la temporada pasada, en la que solo pudo anotar cuatro goles en Osasuna.

El delantero, que debutó este miércoles con un gol ante el Bergantiños, ha costado al Deportivo 1,7 millones de euros.

"Vamos a revertir las estadísticas. Con trabajo, ilusión y ambición todo llega y lo quiero demostrar aquí como lo he hecho otros años", explicó.

Recordó que la temporada pasada jugó 42 partidos y eso implica que "algo" habrá "hecho bien" para tener tanta continuidad en Osasuna.

"El fútbol no son matemáticas, las cosas no siempre salen como uno quiere, pero yo trabajaré igual siempre, salgan mejor o no las cosas, porque es lo que me ha llevado hasta aquí. El año pasado no se consiguió el objetivo a nivel colectivo y a nivel de goles no llegué a la cifra que esperaba", admitió.

De su nuevo equipo dijo que tiene "grandes recuerdos" de cuando él era "pequeño" y aseguró que cuando llegó se dio cuenta de lo "buen club que es".

En su comparecencia dejó claro que es "delantero" pero también ha jugado, por su "polivalencia", en las dos bandas y dijo que no pondrá "excusas" porque "son de perdedores".

Sobre la categoría de plata del fútbol español advirtió de que tiene equipos que "históricamente son de lo mejor del fútbol español".

