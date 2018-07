Vinicius: "Neymar es mi ídolo"

Actualizada 20/07/2018 a las 15:08

El delantero brasileño Vinicius Júnior, nuevo jugador del Real Madrid, afirmó en su presentación que tiene como ídolo a su compatriota Neymar, si bien no quiso entrar en comparaciones con él.

"Neymar es mi ídolo. Es alguien a quien sigo muy de cerca y le tengo como ídolo, yo y todos los brasileños. En lo que soy parecido o mejor, sois vosotros quienes tenéis que decirlo. Yo solo tengo que trabajar aquí en el Real Madrid", dijo.

"Tengo el sueño de jugar con Neymar y si Dios quiere en poco tiempo jugaré con él en la selección. Eso va a ser estupendo para los fans brasileños", añadió acompañado del ex futbolista Ronaldo Nazario en su primera comparecencia ante los medios españoles.

El jugador asegura que no piensa en fracasar: "Vengo del Flamengo, que es un club que ya tiene mucha presión. Me he acostumbrado porque mis agentes y mi familia me dan el mayor apoyo posible para que yo me preocupe nada mas que de jugar. No veo las noticias y no pienso en fracasar, solo en ganarlo todo con la camiseta del Real Madrid".

"Me faltan palabras para describir lo que siento. Puedo agradecérselo a Dios, a mi familia y a mis amigos que me han ayudado siempre y me siguen ayudando. Lo que he hecho en el Flamengo lo puedo hacer ahora y lo puedo hacer mejor", señaló.

El futbolista habló de sus primeros días de trabajo con el equipo: "Me estoy preparando cada día. Estoy entrenando con el Real Madrid para adaptarme lo más rápido posible. Aparte del idioma el fútbol es un poco distinto. Pero Lopetegui me esta ayudando mucho, me está diciendo lo que tengo que mejorar y qué hacer. Y también algunos jugadores para que les pueda ayudar durante toda la temporada".

"Es un grupo maravilloso, me han acogido muy bien. Siempre me están preguntando y diciéndome qué tengo que hacer mejor para adaptarme de una forma más rápida. En los entrenamientos he conseguido jugar como jugaba en el Flamengo y eso me hace estar muy contento", declaró.

Sobre las indicaciones que ha recibido de su técnico Julen Lopetegui, explicó: "El entrenador siempre me dice qué tengo que hacer y me ha dicho que la parte defensiva no me puedo poner a driblar ni a regatear, es muy peligroso. Cuando hablamos uno con el otro siempre me dice que vaya encima del adversario y busque el gol".

"Lopetegui en estos primeros días me ha ayudado mucho y creo que me va a ayudar un poco más. Es estupendo que sepa un poco de portugués, cuando tengo alguna dificultad me la puede traducir", expresó.

Vinicius apuntó que no tiene favoritos entre sus compañeros: "Todos los jugadores son mis favoritos. Solo los he visto en los videojuegos y por televisión, ahora puedo estar a su lado entrenando lo cual es algo inexplicable. Voy a trabajar mucho para llegar a la calidad que tienen y poder ayudarles en el futuro".

Preguntado por la salida de Cristiano Ronaldo, respondió: "Cristiano es una leyenda del Real Madrid, a todo el mundo le gusta mucho y yo estoy muy contento y muy feliz de estar al lado de Benzema, de Bale, de los que voy a jugar en el futuro. Quedan muchos jugadores por venir, los mejores del mundo en su posición. Quiero jugar con ellos y poder ayudar".

Además dio muestras de ambición: "Mi objetivo aquí es siempre ganar más. Estoy obsesionado con vencer, siempre quiero estar en el top. Por eso he escogido el Real Madrid. Vengo para ganar muchos mas títulos y conquistar muchos más campeonatos".

En cuanto a su situación, confirmó que permanecerá en el Real Madrid: "Me quedo en el Real Madrid. Estaré en el primer equipo y ellos son los que decidirán si voy a jugar con el Castilla algunos partidos para ir adaptándome lo más rápido posible".

Por otro lado, no le dio importancia al hecho de que haya posado con una camiseta sin número en su presentación: "Ni me he dado cuenta de que la camiseta no tenía número. He venido a jugar y el número que escoja lo voy a poner en esta camiseta con mucho orgullo y a dar muchas alegrías a los seguidores del Real Madrid".

Real Madrid

