Anoeta inicia la cuenta atrás para convertirse en un estadio "inteligente"

El campo de la Real Sociedad, Anoeta, está en vías de convertirse un estadio "inteligente", una infraestructura moderna que, de la mano de la tecnología, se convertirá en algo más que un terreno para jugar al fútbol y que mañana recibirá un impulso definitivo para desarrollar un programa innovador en los próximos meses. Este programa, denominado "Sport Thinkers Smart Stadium", trata de potenciar conceptos puramente deportivos, como la mejora de la experiencia de ver un partido de La Liga, aunque no se obvia la pretensión de que una gran infraestructura como Anoeta sirva para algo más que para seguir el fútbol cada dos semanas.



El club quiere darle todo la brillantez posible a esta puesta de largo y mañana, en la presentación de este proyecto, acompañarán al presidente Jokin Aperribay, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y los responsables de Microsoft Sports, Sebastián Lancestremére, e Iris Córdoba, directora general de la empresa GSIC que será la encargada de llevar a buen puerto este proceso tecnológico. El club elegirá a partir de octubre diez compañías entre todas las interesadas para determinar en los próximos meses la viabilidad de los proyectos que se presenten y si pueden servir para el objetivo que persigue la Real, que no es otro que el de crear uno de los estadios más modernos de España.



El club donostiarra trabaja simultáneamente a la vía tecnológica en completar la reforma integral de Anoeta con más de 40.000 localidades, infraestructura que espera convertir en un "icono arquitéctonico y turístico para la región", según ha anunciado el club y también confía en que el nuevo estadio incremente la masa social y haga al equipo más fuerte en el futuro inmediato. El campo donostiarra, cuyas obras avanzan a gran ritmo, no estará preparado para albergar el inicio de la próxima temporada y obligará a la Real a disputar al menos los tres primeros partidos de competición fuera de San Sebastián.

