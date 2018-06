Hierro: "Nos hemos sobrepuesto a las adversidades, no dejamos de creer"

El seleccionador español de fútbol, Fernando Hierro, declaró tras el empate de su equipo ante Portugal en el debut en el Mundial de Rusia, que los suyos se sobrepusieron "a las adversidades" y que no dejaron de "creer" a pesar de encajar el empate definitivo, obra de Cristiano Ronaldo, en los últimos minutos de juego.

"Nos hemos sobrepuesto a las adversidades, el equipo ha creído y ha peleado con personalidad. No dejamos de creer, eso es importante. Pensamos en que nos hemos puesto dos veces por debajo pero cuando se tiene a alguien como Cristiano... Estoy satisfecho con el equipo, a pesar de encajar justo cuando mejor estábamos jugando", afirmó tras el choque en Sochi.

Hierro se lamentó por el gol encajado en el 88' y vio a los suyos con opciones de sentenciar el choque con 2-3 a su favor. "Estas cosas pueden pasar, era el mejor momento para nosotros. Teníamos posesiones largas y posiblemente pudo llegar el 2-4 porque hemos tenido opciones. Estábamos con mucha confianza. Son circunstancias, detalles. Es una suerte tener un crack así", manifestó.

A pesar de obtener un empate que sabe a poco, el entrenador español quiso ser optimista y ensalzó el trabajo de Diego Costa, autor de dos goles. "Creo que hemos dado un paso importante, nos vino bien remontar. Hemos ganado en confianza. Diego está muy bien desde que llegó y todos en general. Hoy entendíamos que Diego nos podía ayudar mucho y así ha sido. Estoy satisfecho", señaló.

Hierro destacó el compromiso y el "orgullo" de sus pupilos. "Remontamos el resultado con compromiso, orgullo, personalidad. Es un equipo maduro que no duda, sabe lo que quiere. Llevan trabajando dos años juntos y da gusto tener jugadores así. No dudan de sus características, eso es muy importante", indicó.

El técnico malagueño no quiso darle demasiada importancia al fallo de David de Gea en el segundo tanto portugués. "Nosotros somos un equipo, sabemos que los jugadores tienen mejores días y peores, es algo humano. Somos una familia, no dejamos tirado a nadie, ayudamos a seguir. Sabemos lo que queremos y ojalá que estemos el máximo tiempo posible aquí. Todos van a ser importantes antes, durante y después de los partidos, desde el 1 hasta el 23", añadió.

El preparador insistió en no cambiar muchas cosas que ya estaban presentes con Julen Lopetegui. "Yo nunca hablo con ningún seleccionador sobre lo que tiene en la cabeza. Se han quedado muchos colaboradores suyos, han trabajado mucho y no podíamos salirnos del plan. Mi máximo agradecimiento a todos ellos, han demostrado mucha personalidad y se han adaptado muy bien. Les felicito porque no era una situación fácil. No queríamos tocar las cosas, queríamos normalidad", comentó.

Etiquetas Mundial de Rusia 2018

