Ese sabor amargo que tiene el fútbol cuando el marcador no refleja lo visto sobre el césped. Esa mirada perdida en el cielo buscando respuestas a algo que no las tiene. El fútbol es así. El domingo pasado el Cirbonero vio como la fortuna le sonreía. Este domingo, sin embargo, esquivó a los riberos, que cayeron por 1-2 ante el Yeclano Deportivo en la ida de la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda B después de toparse en dos ocasiones con el larguero y no acertar, tampoco, en las

Etiquetas Íñigo Sanz

Selección DN+