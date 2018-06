El Oviedo renueva a Anquela a pesar de quedar fuera de la fase de ascenso

El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha llegado a un acuerdo con el club para ampliar su vinculación con la entidad carbayona una temporada más, renovación que llega apenas unas horas después de que se terminara la temporada para el conjunto azul, apeado del 'playoff' por el golaverage con el Numancia.

El club ovetense, que firmó al jienense la pasada temporada tras clasificar al Huesca para el 'playoff' de ascenso a Primera División, quiso atar las bases de su nuevo proyecto con la mayor prontitud posible, y anunció la continuidad del técnico en el banquillo con un conciso y claro "Anquela se queda".

El acuerdo, rubricado con el presidente del club tras la victoria de los azules precisamente ante los oscenses, une a Anquela y al Real Oviedo durante una temporada más después de que en ésta el entrenador carbayón rozara la clasificación para la promoción, para la cual les faltó a los suyos un tanto de la Cultural ante el Numancia.

Quedarse a tan poco del objetivo, los 65 puntos del equipo y la conexión que el propio Anquela despertó con la afición han sido elementos claves a la hora de poner en papel una renovación que ambas partes, sobre todo el técnico, habían anunciado con anterioridad.

"Me han salido otras cosas para irme, pero yo quiero estar en el Real Oviedo. Cada día que he pasado aquí me he enamorado más de este club porque veo el sentimiento y la pasión que su gente pone en él. No me he sentado con el club, pero ellos me quieren y yo me quiero quedar", comentó ayer mismo tras el partido el andaluz.

Junto a Juan Antonio Anquela seguirán los integrantes de su cuerpo técnico esta campaña: el segundo entrenador Juan José Carretero, el preparador físico Marcos Marcén, el entrenador de porteros Sergio Segura y el analista asistente, el argentino Dani Mayo.

La plantilla se pondrá a las órdenes del jienense y su equipo el próximo lunes 9 de julio, fecha elegida para iniciar la pretemporada en las instalaciones deportivas de El Requexón.

Etiquetas Real Oviedo

Selección DN+