La promoción y la salvación, en juego en la última jornada

La última jornada de LaLiga 1/2/3 se presenta emocionante, ya que se dilucidarán los dos equipos que acompañarán a Sporting y Zaragoza en la promoción de ascenso y el que completará la relación de descendidos a Segunda división B. Con el Huesca y el Rayo Vallecano ya en la máxima categoría del fútbol español queda conocer el tercer nombre, que saldrá de la promoción, una fase para la que tienen plaza segura el Sporting y el Zaragoza y a la que aspiran Cádiz, Valladolid, Osasuna, Numancia y Oviedo. Mientras que sportinguistas y zaragocistas se jugarán la tercera plaza que concede el factor campo en las dos eliminatorias, Cádiz, Valladolid y Osasuna -igualados a 64 puntos- son los tres conjuntos que tienen más probabilidades de jugar los denominados también 'playoff' de ascenso. Además, los dos últimos, pucelanos y navarros, se enfrentarán el sábado a las 20:30 (hora unificada) en el estadio José Zorrila. El cuadro cadista se medirña al Granada en el Nuevo Los Cármenes.



Numancia y Oviedo, con 62 puntos, lo tienen más complicado, dependen de carambolas. El cuadro soriano tiene un duelo regional en Los Pajaritos ante una Cultural Leonesa que se juega la vida, mientras que el equipo asturiano recibirá en el Carlos Tartiere al Huesca dispuesto a tratar de aprovechar el 5% de posibilidades de entrar en la promoción. A priori, el Cádiz es el equipo con más opciones de obtener una de esas dos plazas de promoción, a la que accederá si sale. En caso de quíntuple empate a puntos no los jugará, sin embargo un triple empate con Valladolid y Osasuna le favorecerá. Si pierde, para que obtenga una de las dos posiciones, no tienen que ganar ni Numancia ni Oviedo y el Valladolid tiene que perder ante el Osasuna.



Por su parte, el Valladolid jugará los 'playoff' si vence. Si empata ante Osasuna disputará la fase de ascenso si pierde el Cádiz y no gana el Numancia. Si cae, no entra.

La situación de Osasuna es muy parecida a la del Valladolid. Los navarros estarán en 'playoff' si ganan o empatan ante los pucelanos. Si pierde no entraría porque tiene la diferencia de goles perdida con el Cádiz. El Numancia y el Oviedo lo tienen más difícil. El Numancia estaría en el 'playoff' si gana y pierden el Cádiz, Valladolid u Osasuna. Si empata o cae se quedaría fuera, pero en caso de quíntuple empate entra. Mientras tanto, el Oviedo juega la fase de ascenso si gana y pierden Cádiz, Valladolid u Osasuna, y el Numancia no vence. Si empata o pierde se queda fuera.



Por otro lado, queda por decidir una plaza de descenso a Segunda División B, situación que ya han certificado Lorca, Sevilla Atlético y Barcelona B. En ella, están implicados seis equipos: Alcorcón (49 puntos), Nástic (49), Córdoba (48), Cultural Leonesa (48), Albacete (48) y Almería (47). Alcorcón y Nástic confirmarían su permanencia si ganan sus partidos a Reus y Rayo Vallecano, respectivamente, que ya han cumplido con sus objetivos. Córdoba, Cultural Leonesa y Albacete jugarán la próxima temporada en Segunda División si ganan sus partidos. Si el Almería no gana su encuentro y los tres empatan, también estarían la próxima temporada en Segunda División. Los encuentros en cuestión son Córdoba-Sporting, Numancia-Cultural Leonesa y Tenerife-Albacete. El equipo que lo tiene más difícil es el Almería, ya que es el único que no depende de sí mismo. Si gana su partido, tendrá que esperar una derrota de uno de los otros cinco equipos involucrados en la lucha. El Almería se medirá en el Ángel Carro al Lugo, que en las dos pasadas jornadas ha sido testigo de los ascensos del Huesca y del Rayo Vallecano. El único partido adelantado al viernes es el choque entre los descendidos Lorca y evilla Atlético.

