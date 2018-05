Sergio (Real Valladolid) "agitó el árbol" y el equipo hace cuentas dependiendo de sí mismo

El Real Valladolid vive su particular Día de la Marmota y, como el año pasado, una reacción final, esta vez de la mano de un Sergio González que hace ocho jornadas llegó para "agitar" el árbol, le ha permitido llegar al final con opciones de promocionar pero esta vez con la ventaja de depender de sí mismo. Lo de agitar el árbol es una frase del día de su presentación y Sergio lo ha agitado lo suficiente y suficientemente bien. Aunque el equipo ha llegado a estar a cinco puntos de los puestos de promoción, este sábado con ganar a Osasuna lograría el billete para opositar al ascenso, algo que hace dos meses era impensable.



El cambio que ha experimentado el Real Valladolid desde la llegada de Sergio González ha sido espectacular, enseguida dio el técnico catalán con un once tipo, equilibró el equipo y acabó con la sangría de goles encajados. Sergio llegó a falta de ocho jornadas, el pasado 11 de abril, y aseguró que se proponía meter al equipo en la fase de ascenso pero que había que ir "paso a paso" y que lo primero era ganar al Sporting en el siguiente partido, algo que por cierto no consiguió.



Su contrato se ampliará si consigue el objetivo del play off, aunque desde el club ya se ha dicho que existen "muchas posibilidades" de que continúe aunque no lo consiga. Eso, a tenor de la mejoría de un equipo que solamente ha perdido dos partidos bajo su mando y que ha sido perjudicado, además, por varios errores arbitrales. El técnico catalán, exjugador que llegó a ser internacional con España y que como técnico había dirigido sólo al Espanyol, ha sorprendido en Pucela por su forma de "llegar" a los jugadores, a quienes ha insuflado un gen extraordinariamente competitivo en muy poco tiempo. En el momento de su llegada, la plantilla del Valladolid ocupaba la undécima posición, a tres puntos del último puesto que otorgaba el derecho a jugar la fase de ascenso a primera. La referida frase del árbol la dijo Sergio González en el contexto de trabajar el estado "anímico" de los jugadores y de una plantilla que, según insistió, estaba "suficientemente compensada". Algo que, en parte, se ha acabado demostrando. Esta semana los aficionados hacen cuentas y cuentas, pero la más clara es que ganando el equipo se mete seguro en promoción. En este momento, Cádiz, Valladolid y Osasuna tienen 64 puntos y los tres dependen de sí mismos, mientras que Oviedo y Numancia, con 62, deben ganar y que otros resultados acompañen para tener posibilidades.



Tanto Osasuna como Valladolid se la juegan en Zorrilla, aunque hay supuestos en que los dos equipos que se enfrentan conseguirían su objetivo. Es en caso de un empate a 65 puntos entre Valladolid y Osasuna, siempre que el Cádiz pierda su partido y que ni Numancia ni Oviedo hayan ganado. Así, las dos plazas que restan de promoción serían para vallisoletanos y navarros.

Se puede producir hasta un cuádruple empate final a esos 65 puntos entre Real Valladolid, Cádiz, Osasuna y Real Oviedo y en este supuesto pasarían Osasuna y Valladolid por los resultados de la liguilla entre todos los equipos implicados. El Osasuna sería quinto y el Real Valladolid, sexto. El conjunto vallisoletano se quedaría fuera de la promoción si pierde, en este caso no tendría ninguna opción, aunque existe la creencia generalizada de que el equipo no fallará porque el juego de la mano de Sergio González, la implicación y la confianza de la plantilla es muy superior a la de hace solo unos meses. Este sábado, se pretende llenar el estadio Zorrilla. El Valladolid venderá entradas a cinco euros a los abonados para este partido y el ambiente local será el de las grandes ocasiones. Solo falta que "la fiesta" acabe bien para los anfitriones.

