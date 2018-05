Méndez de Vigo: "En España no han aumentado las conductas violentas"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que "en España no han aumentado las conductas violentas en el deporte" y dijo que el Gobierno "está abierto a las aportaciones" que se puedan hacer sobre la materia en el debate para renovar la Ley del Deporte de 1990. "El Gobierno persigue la erradicación de la violencia con el principio de tolerancia cero, con la legislación y con el refuerzo de la colaboración internacional. Las memorias de la Comisión Antiviolencia, elaboradas con información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y el Consejo Superior de Deportes no muestran un aumento de estas conductas en España", afirmó.



El ministro portavoz respondió así en una comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, en la que el grupo parlamentario Unidos Podemos solicitó que informara "sobre el aumento sustancial de actos y conductas violentas en el deporte". "En España las medidas que se han tomado van en la buena dirección y por eso queremos que en las competiciones internacionales que se celebren en nuestro país se trasladen parámetros de seguridad equivalentes a las que son competencia de nuestro país. Se trata de llevar estas medidas al ámbito internacional", señaló.



Méndez de Vigo recordó que tras los sucesos ocurridos el 22 de febrero antes del partido de la Liga Europa entre el Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú, en los que falleció un agente de la Ertzaina, el gobierno español hizo una serie de peticiones a la UEFA para combatir los actos violentos. "Le dijimos a la UEFA unas serie de medidas pertinentes como que las entradas se den en destino y no en origen; que en los clubes donde hay posibles violentos se lleve un registro de éstos; que haya un control sobre los viajes de violentos y que la responsabilidad sobre ellos recaiga también en el club para que pueda ejercer un control sobre los mismos. Es competencia de la UEFA tomarlas", añadió.



Después de afirmar que "la violencia es un hecho vergonzoso y rechazable", el ministro destacó que España "lleva años trabajando, cuenta con experiencia y dispone de instrumentos normativos para apoyar estas actuaciones". "En estos momentos en que nos gustaría hacer una actualización de la ley del Deporte que data del 90 para adecuarla a la situación actual y también para luchar contra estos casos, este debate lo hemos abierto y desde el Gobierno somos positivos ante las aportaciones que se puedan hacer en esta materia", concluyó.

