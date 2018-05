El Athletic presenta al internacional rumano Cristian Ganea

El Athletic Club ha presentado este lunes a Cristian Ganea, internacional rumano formado en el fútbol vizcaíno, el segundo fichaje de la entidad bilbaína para la próxima temporada 2018-2019.

Ganea (Bistrita/Rumanía; 24-05-1992) fue fichado por el Athletic el pasado mes de enero para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2021, con opción a una cuarta y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

El nuevo jugador rojiblanco, un futbolista zurdo que puede jugar de lateral o interior, procede del Viitorul rumano, el equipo del legendario Gica Hagi.

Ganea ha explicado su vinculación con la filosofía del Athletic: "Llegué aquí a los 11 años, jugué en Basauri -la localidad vizcaína en la que residía y en la que sigue viviendo su familia- y mi sueño era jugar en el Athletic".

"También jugué en la selección de Euskadi con (Ander) Capa, Sabin Merino (dos de sus próximos compañeros) y Rubén Pardo", de la Real Sociedad, apuntó sobre excompañeros con los que quiere retomar la relación perdida. "No he vuelto a hablar con ellos. Me fui a Rumanía y perdí contacto con ellos, pero la amistad siempre queda", dijo.

Ganea espera no tener problemas para adaptarse a una "liga española que tiene más ritmo y mucha más calidad de juego" que la de su país. Aunque también cree que "la liga rumana también tiene sus cosas buenas" y que si él ha "llegado a la Primera División en España es por algo".

El jugador rumano se mostró agradecido al Athletic, "a su presidente y a su junta directiva" por contratarle, y también al legendario Gica Hagi, exjugador del Real Madrid y del Barcelona: "Aprendí muchas cosas con él, me dice que sea yo, que sea humilde y que con la calidad que tengo haré cosas grandes para el Athletic".

