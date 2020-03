05/03/2020 a las 06:00

¿Pueden disputar los jugadores de fútbol sala un partido con las zapatillas que calza un jugador de baloncesto? Igual, sí, pero seguro que le iba a resultar bastante más complicado que las adaptadas a su deporte. Sin embargo, a partir de mañana, la Copa de España de fútbol sala se celebra en un recinto destinado, principalmente, al baloncesto, y los jugadores de Osasuna Magna se encuentran listos para ello ya que no se van a mover en un territorio hostil.



No es la primera vez que una pabellón cuya actividad principal la protagoniza un equipo de baloncesto acoge la competición por excelencia del calendario anual del fútbol sala. El Wizink Center madrileño marcó el camino en 2018. Fue una cita espectacular que supuso un importante impulso a este deporte. En este recinto disputa sus partidos el Real Madrid de baloncesto.



Le tomó el relevo, en 2019, el Pabellón Fuente de San Luis, más conocido como la Fonteta, de Valencia, espacio que ocupa el Valencia Basket. Y, en esta edición, será el José Martín Carpena de Málaga el escenario elegido para la Copa de España. Allí juega el Unicaja, con una capacidad para más de 11.000 espectadores. En Málaga, la Copa de España de fútbol sala da el relevo a la Copa del Rey de baloncesto, que también albergó este año la instalación malagueña.



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se muestra encantado con el hecho de jugar en pabellones de tal magnitud. “Es muy bonito jugar en estos pabellones, con esa capacidad, y que estén llenos. La del Wizink resultó espectacular. Es muy bonito y hace crecer a nuestro deporte, algo a lo que aspiramos todos a los que nos gusta y nos importa”, destaca.



Pese a que a priori no lo pueda parecer, el técnico de Irurtzun sí que encuentra bastantes similitudes entre su deporte y el baloncesto. “Tiene muchos parecidos. Creo que al deporte que más nos parecemos es el hockey sobre patines. Es con el que más similitud veo, pero con el baloncesto también hay muchas cosas”, apunta. Y Arregui comienza a enumerar. “Los bloqueos, los bloqueos y continuaciones, los contraataques, la búsqueda de espacios, el tema de táctica individual, de fintas, de caño...”. Para ello, tiene una explicación lógica. “Se trata de deportes que se disputan en pistas reducidas. Es importante el trabajo colectivo e individual para aprovechar bien esos espacios, mucho más que en el fútbol” , señala.



De hecho, la pista de fútbol sala mide 40x20 metros, y la cancha de juego de baloncesto cuenta con unas medidas de 28x15 metros. Mientras que un campo de fútbol alcanza unos 105 metros de largo por 70 metros de ancho. “Para mí, el hockey es más parecido aún si cabe al fútbol sala, pero con el baloncesto tiene muchas más similitudes que con el fútbol. Siempre se nos compara. Los dos se juegan con el pie y hay que meter el balón en una portería, pero poco más tenemos que ver. Simplemente por un tema de espacios son deportes diferentes”, añade.



UNA PISTA EXCLUSIVA



El material sobre el que se juega también coincide más con el baloncesto. De hecho, el parqué prima en las instalaciones de baloncesto. El fútbol sala también se juega sobre madera. De hecho, para esta Copa de España, se ha diseñado una pista especial, de color negro, que ya se ha montado en el Martín Carpena. Diferentes láminas de madera han completado la pista que desde hoy utilizarán los ocho equipos participantes.

Y si ya había parecidos, el uso, en esta edición, del soporte tecnológico para revisar las jugadas polémicas acerca más a los dos deportes. En el baloncesto, el instant replay system ya se venía utilizando pero se ha reforzado en la presente campaña. “Me parecía un atraso no utilizar la tecnología. Una cosa es parar el partido cada dos por tres pero cuando hay algo que puede determinar el resultado de un partido me parece un atraso no utilizarlo. Si se está televisando el partido en directo, tienes la repetición al instante. Creo que es una ayuda. Arbitrar siempre resulta complicado. Es una ayuda para los árbitros y para que haya más justicia”, comenta Arregui. El Martín Carpena no resultará un lugar inhóspito para Osasuna Magna.



Soporte tecnológico para los árbitros

La puesta en marcha del soporte tecnológico con el que revisar las jugadas que generen duda y que se va a implementar en esta Copa de España servirá para acercar el fútbol sala al baloncesto, deporte en el que ya se utiliza. Los árbitros de la Copa contarán por primera vez con esta herramienta que solo se utilizará en cinco situaciones: goles, penalti o no penalti, tarjeta roja directa, error de identidad o incidencias del cronómetro. Será el entrenador del equipo el que pedirá la revisión. Para ello, deberá levantar la mano y hacer girar su dedo. Entonces, el árbitro detendrá el juego y señalizará con sus brazos que se va a producir una revisión.



El árbitro ya habrá tomado una decisión sobre la jugada y solo la cambiará si las imágenes demuestran que el error ha sido “claro y manifiesto”. Cada entrenador podrá pedir una revisión por partido. En caso de que resulte satisfactoria, es decir, que el árbitro cambie su decisión, este técnico seguirá manteniendo la posibilidad de una revisión, sin límite de solicitudes. La zona de revisión se encuentra a pie de pista. Se instalarán dos monitores, que controlará un operador de vídeo, que no será árbitro. Solo asistirá al colegiado en la repetición de las jugadas e incidentes. Una vez tomada la decisión final volverá a hacer la señal de la televisión, dará a conocerla y reanudará el juego.



Debido a la novedad que va a suponer el uso de este soporte tecnológico, los jugadores y los cuerpos técnicos recibirán hoy una sesión informativa en Málaga. Además, la RFEF, que organiza la Copa, ha preparado un encuentro con los medios de comunicación para explicar su funcionamiento.