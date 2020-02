Tatono Arregui sobre la forma de actuar de Movistar Inter: "La clase se tiene o no se tiene"

Actualizada 11/02/2020 a las 14:57

El presidente de Osasuna Magna, Tatono Arregui, ha dicho este martes en referencia a la forma de actuar del Movistar Inter y de firmar con jugadores que “la clase se tiene o no se tiene”.



“Se han roto equilibrios en el fútbol sala nacional y no hemos tenido opción con los dos jugadores que parece que han fichado por Inter. Si no han querido hablar con nosotros, no tenemos nada más que hacer”, ha dicho Arregui en una rueda de prensa tras anuncio de renovación por 3 años del capitán Roberto Martil.



“Han roto el equilibrio de valorar el trabajo de los demás", ha afirmado el máximo mandatario del equipo navarro, y ha añadido que "hay unos que predican unas cosas y hacen otras. Ellos verán”.



“Necesitamos estar centrados, porque estamos luchando por cosas que por presupuesto no son lógicas y lo que nos hace luchar por eso es nuestro vestuario, ha comentado, y agregado que las decisiones del Inter en los últimos meses, "para gente que llevamos 40 años en esto, sabemos respetarlas, pero nos cuesta comprenderlas”.



El hermano del entrenador de Osasuna Magna, se ha referido además al plan del equipo como un “proyecto limpio que juega con reglas anticuadas, por lo que quizás debamos cambiar alguna de ellas como autodefensa”.



Por último, sobre el próximo partido que disputará Osasuna Magna ante Movistar este viernes en el pabellón Anaitasuna, Arregui ha asegurado que recibirán a los dirigentes madrileños “con la educación que caracteriza a este club” a pesar de que “uno no debe hacer lo contrario de lo que predica”.

