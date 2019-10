La empresa Embutidos Goikoa, nuevo patrocinador de Osasuna Magna

Actualizada 02/10/2019 a las 14:24

La empresa Embutidos Goikoa es uno de los nuevos patrocinadores de Osasuna Magna, ha informado en conferencia de prensa el presidente del club de Irurtzun, Tatono Arregui.



“Necesitamos nuevos patrocinadores para salir de esta compleja situación”, ha comentado Arregui, quien ha agradecido su apoyo a este empresa y ha aludido a las “guerras que hay en Madrid”, en las que “somos peones”.



De esta "situación compleja", ha dicho, "vamos a salir con el trípode que siempre ha sustentado este proyecto: financiación privada, pública y aficionados, y nosotros contamos con unos patrocinadores fieles, y por ello necesitamos la complicidad de todos para que esto salga adelante”.



En el club, "nos sentimos orgullosos de llevar, junto al escudo del Xota, el escudo del equipo de nuestra tierra, Osasuna, porque es algo que nos une a todos los navarros y sabemos y esperamos que salgamos de esta situación compleja gastando menos e ingresando más”, ha señalado Tatono en referencia a la situación actual que vive el club.

“Tanto los creyentes como los no creyentes rezamos por que no tengamos lesiones. La profundidad de banquillo tendría que ser diferente, pero está habiendo y va a haber cambios más profundos por una Ley del Deporte que se está retrasando por todo este rollo político en general y de algunos en particular”, ha asegurado Arregui, quien ha considerado que “va a haber un cambio brutal”.



Osasuna Magna "siempre hace del defecto la virtud y por lo tanto tenemos una confianza ciega en esa otra parte del trípode, además de la afición, en la prensa, porque no sería posible tener tantos proyectos si no contáramos con vuestra complicidad”, ha explicado Arregui, quien ha apuntado que “no cabe nada más que dar lo mejor de nosotros mismos para llegar a ese punto más fuertes que nunca”.



El vestuario "siempre se reinventa. Podemos empatar, perder, pero siempre nos vamos orgullosos”, ha dicho Arregui de cara al partido del sábado.

