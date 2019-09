Osasuna Magna vence a Burela y suma su primer triunfo (3-1)

Actualizada 21/09/2019 a las 22:21

Osasuna Magna se impuso a Pescados Rubén Burela en el último partido de la Jornada 2 del campeonato doméstico en Primera División.

El partido arrancó en Anaitasuna como un ligero dominio local durante los primeros minutos del partido. Araça y Eric Martel fueron los protagonistas durante los primeros compases del encuentro al contar con los primeros acercamientos de peligros sobre la portería de los de A Mariña. Sin embargo, sendos disparos lejanos no acabaron de ver puerta. En el minuto seis, y en la primera acción de Juninho sobre la pista del feudo navarro, el brasileño a punto estuvo de poner por delante en el marcador, sin embargo, no fue en esta ocasión sino segundo más tarde cuando el jugador de origen carioca adelantó a su equipo colocando el primero tanto de Osasuna Magna en el marcador.

El tanto permitió crecerse a los de Imanol Arregui contando con ocasiones para ello. Una triangulación entre Mancuso y Araça a punto estuvo de concluir con el disparo de Bynho en el fondo de la portería de Pescados Rubén Burela. Acto seguido, el travesaño evitó que el potente disparo de Mancuso supusiera el segundo gol de los locales. Mientras que, por parte del equipo de Juanma Marrube la primera ocasión llegó en una rápida contra conducida y acabada por Renato. A falta de cinco para el descanso, Matamoros encontró en una falta directa el tanto del empate con un potente derechazo.

La segunda mitad continúo con la tónica mostrada durante los primeros veinte minutos de partido. El capitán de Osasuna Magna, Roberto Martil a punto estuvo de colocar a su equipo de nuevo por delante en el marcador, no obstante la madera evitó que los de Irurtzun tomaran ventaja en el luminoso nada más comenzar el segundo periodo. La respuesta de Pescados Rubén Burela no se hizo esperar contando Matamoros con un disparo que Asier evitó que se colase entre los tres palos de su portería. En el intercambio de ocasiones, Edu tuvo que intervenir para interceptar un disparo de Eric Martel como mucho peligro. En el treinta, el empate se deshizo al convertir Mancuso una jugada de estrategia a la salida de un córner colocándose los navarros de nuevo por delante.

Con los visitantes volcados al ataque en busca del tanto de la igualada, Mancuso puso tierra de por medio al marcar el tercer tanto del partido y el segundo de su cuenta particular. Con la desventaja de dos goles en el marcador, los de Juanma Marrube apostaron por sacar a Matamoros de portero-jugador. Sin embargo, el marcador no se volvió a mover.

