Actualizada 03/03/2019 a las 08:43

Osasuna Magna no entiende de tonos grises. Pasa del todo, una victoria tras detener el último penalti, a una derrota, siendo consciente de que el rival no se ha mostrado superior. Si el viernes los jugadores del Xota se abrazaron eufóricos, ayer fueron abrazos de consuelo. La pelea hasta el último suspiro no le deparó al equipo de Arregui un final feliz. Adri Ortego, cierre de Osasuna Magna, así lo lamentó. “El equipo ha peleado. Se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba con el pr

Etiquetas Irache Castillo

Selección DN+