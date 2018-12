El Barça Lassa remonta a Osasuna Magna en el último suspiro

Actualizada 01/12/2018 a las 18:38

El Barça Lassa consiguió una remontada de infarto frente a Osasuna Magna (3-2) y se quitó la espina del último partido en el Palau, donde perdió en el último suspiro. Chino y Martel adelantaron a los de Arregui, pero un doblete de Esquerdinha y otro tanto de Ferrao jugando de cinco certificaron la victoria azulgrana.



La igualdad estuvo presente en la pista durante todo el choque. Dos de los grandes medían fuerzas en el Palau, y el equipo navarro avisó primero por mediación de Rafa Usín, que tras una volea un poco desviada, mandó el primer aviso. Fue el Barça, por eso, el que gozó de las más claras para abrir la lata, pero el cuadro de Arregui se resguardó en Asier para desbaratar las ocasiones de Joselito, Adolfo, Ferrao y Lozano, que no pudieron superar el muro navarro. Si bien eran los de Plaza los que dominaban el esférico en el primer tramo, después de las ocasiones empezó otro partido. El equipo visitante comenzaba a encontrarse cómodo jugando de cuatro y presionando arriba la salida del Barça.



Y a raíz de eso llegó el que podría haber sido el 0 a 1, pero Saldise, solo ante Juanjo, disparó al muñeco. Estuvo acertado el meta azulgrana para desbaratar otro potente disparo de Chino, y se llegó al descanso con el luminoso sin estrenar. Tras el receso, el guión no cambió. Un Osasuna Magna enchufado llegaba con mucho peligro y las clarísimas ocasiones de Saldise y Martel (que falló sin portero) presagiaban que el gol no tardaría en llegar. Y así fue. Chino, con un potentísimo disparo desde fuera del área, batió a Juanjo para desatar la locura visitante en el Palau. Tan sólo pasaron tres minutos cuando cayó otro jarro de agua fría para los locales. Juanjo erró en un pase, y Rafa Usín le cedió el balón a Martel, para que este, prácticamente a placer, anotara el segundo.



Reaccionó rápidamente Andreu Plaza, que a falta de 8 minutos para el final optó por sacar el portero jugador. Le salió bien, pues tras una jugada con mucha paciencia le llegó el balón a Esquerdinha, que con un zurdazo recortó distancias. Y un minuto después, cuando todavía celebraban el gol, otra vez el brasileño, con un gran gesto técnico, batió a Asier e igualaba la contienda. Pese a el empate, el Barça no se conformó. Insistió en el juego de cinco, y Ferrao dio la vuelta al partido rematando un pase al segundo palo de Joselito. Lo intentó a la desesperada el cuadro visitante, pero no consiguió rematar a puerta. Finalmente, los tres puntos se quedaron en Barcelona, y dos años después, el Barça logra vencer a los navarros como local.

Ficha técnica:

3 - Barcelona Lassa: Juanjo, Dyego, Aicardo, Adolfo, Esquerdinha - cinco incial- Roger Serrano, Leo Santana, Sergio Lozano, Ferao, Joselito, Arthur y Dïdac.

2 - Osasuna Magna: Asier, Rafa Usín, Bynho, Dani Saldise, Roberto Martil -cinco inicial- Araça, Juninho, Llamas, Eric Martel, Edu, Chino y Álex Diz.

Goles: 0-1 (min. 26): Chino. 0-2 (min. 29): Eric Martel. 1-2 (min. 35): Esquerdinha. 2-2 (min. 36): Esquerdinha. 3-2 (min. 37): Ferrao.

Árbitros: Rodrigo Miguel y Sánchez Molina. Amonestaron a Dyego, Ferrao, Esquerdinha para los locales y a Llamas para los visitantes.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional de Futbol Sala disputado en el Palau Blaugrana ante 1.980 espectadores.

