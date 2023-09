Vacaciones en Peñíscola

Aunque la Operación Retorno ya está a punto de acabar; el inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina; y el viaje a la playa que hicimos en agosto es casi ya un bonito recuerdo al que aferrarse antes del regreso al trabajo..., el ATP Iluminación Tudelano Ribera Fútbol Sala parece que todavía está de vacaciones.

Y no porque la suerte del calendario les deparara iniciar la Liga, este sábado 2 de septiembre, en un lugar tan turístico como Peñíscola, sino porque a la pista del recién ascendido conjunto castellonense solo pareció haber salido a competir el equipo local.

Para el primer minuto de juego el ATP ya había encajado el primer gol tras un error en la salida de balón; para el minuto 4 perdía por 2-0; y para el minuto 7 el marcador ya señalaba un 3-0 para los locales que mostraron una efectividad tan extraordinaria como la inoperancia de unos jugadores riberos que parecían haberse quedado en la playa o en el hotel quitándose la arena de los pies.

LO QUE MAL EMPIEZA...

La esperada reacción del ATP se quedó en muy poco. De hecho, lo que llegó fue el 4-0 de un Peñíscola que no podía imaginar un regreso más plácido a la Primera División como el que le estaba planteando el conjunto ribero.

Al contrario, ni en las peores pesadillas del nuevo técnico del ATP, Juanma Marrube, se había dibujado un debut así. El gallego pidió tiempo muerto, ajustó algunos detalles, y apareció una pequeña luz al final del túnel con los dos goles marcados por Carlos Bartolomé que pusieron el 4-2 en el marcador y abrieron el partido.

Pero como canta Metallica en uno de sus temas, esa luz al final del túnel era en realidad un tren de mercancías que circulaba de frente y a toda velocidad hacia un ATP a punto de ser arrollado.

Así, antes de llegar al descanso, el Peñíscola hizo el 5-2 que aguó la reacción ribera y empezó a sepultar algunas de las esperanzas que podía haber de rascar algo positivo del partido de ayer.

...PEOR ACABA

Aún quedaba la opción de agarrarse a que el paso por el vestuario en el descanso sirviera para reaccionar..., pero todo lo contrario. De nuevo el Peñíscola apenas tardó un minuto de la reanudación para hacer el 6-2, lo que obligó al ATP a salir de cinco cuando todavía faltaban 16 minutos para el final del partido.

Pero ni por esas. La apuesta de Marrube por atacar en superioridad le salió tan mal que lo que recibió como ‘premio’ fue el 7-2 que sentenciaba el encuentro.

Quedaban 14 minutos de partido. Algo que en fútbol sala es todo un mundo. Pero el ATP, aunque todavía respiraba, ya estaba muerto. Desde ahí al final del encuentro solo ocurrió lo que podía pasar: un nuevo gol del Peñíscola para cerrar, con un contundente 8-2, un debut para olvidar.

Esperemos que lo de este sábado, a los pies del castillo del Papa Luna, solo sea una pesadilla de una noche de verano. Esperemos

Marrube: "El primer culpable de esta derrota soy yo"

El entrenador del ATP, Juanma Marrube, hizo autocrítica después del partido y se señaló como “primer responsable de la derrota”. “Hemos hecho un inicio de encuentro malo y nos ha costado mucho reponernos. Soy el culpable de ello, y ahora toca analizar lo que ha ocurrido de una forma tranquila y objetiva”, señaló el gallego, quien no pudo contar en el partido de ayer con 4 de los 6 fichajes de verano: Deko y Tripodi por lesión; y Lennon y Soufian al no haber podido ser inscritos todavía por cuestiones administrativas. “Es un hándicap importante, sobre todo por lo que aportan en la rotación, pero no lo pongo de excusa porque podíamos haber entrado mejor al partido”, reconoció Marrube, quien apuntó que “muchas veces se asientan bases importantes de cara a la temporada a partir de derrotas como la sufrida hoy”.