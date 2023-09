Emotivo homenaje a Imanol Arregui por sus 22 temporadas en el Xota

Imanol Arregui por su trayectoria de 22 temporadas en el club. Lo ha hecho en el descanso del encuentro entre los de Irurtzun y el Barcelona, primero de la temporada. Osasuna Magna ha tributado este viernes un homenaje apor su trayectoria de 22 temporadas en el club. Lo ha hecho en el descanso del encuentro entre los de Irurtzun y el Barcelona, primero de la temporada.

El extécnico ha recibido regalos de la AD. Lardero, el Barcelona, Osasuna, la Federación Navarra de Fútbol, la RFEF, el C.D. Xota y su hermano, Tatono Arregui.

"Gracias por el homenaje y estos regalos. Con la de horas que he pasado aquí no he estado nunca tan nervioso. Agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este homenaje y el poder disfrutar estos 22 años de lo que más me gusta que es el fútbol sala. He sido un privilegiado estos años. Gracias afición por estar siempre aquí. Yo no estoy, pero esto continúa. No hay tregua, como dice la canción", ha dicho un emocionado Imanol ante los aplausos y vítores del público.