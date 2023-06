Eloy de Pablos llega a Osasuna Magna cedido por Inter Movistar

Eloy de Pablos jugará la próxima temporada en Osasuna Magna tras alcanzar el CD Xota un acuerdo con Inter Movistar para la cesión del jugador. Ala zurdo, Eloy es natural de Segovia, tiene 20 años y la campaña pasada jugó en Segunda División siendo pieza importante en los intereses de Burela para optar al ascenso. ugará la próxima temporada entras alcanzar el CD Xota un acuerdo conpara la cesión del jugador. Ala zurdo, Eloy es natural de Segovia, tiene 20 años y la campaña pasada jugó en Segunda División siendo pieza importante en los intereses de Burela para optar al ascenso.

Internacional con España en categorías inferiores, será su primer año en la máxima categoría desde que llegase en 2015 a Inter Movistar. Se trata de una de las jóvenes promesas del fútbol sala nacional. Ya sabe también lo qué es compartir vestuario con alguno de sus nuevos compañeros. Además de coincidir en Madrid con Dani Saldise, Eloy ha defendido la elástica de la selección nacional junto a Ion Cerviño y Alejandro Palazón.

Así se expresa en declaraciones al club de Irurtzun: "Estoy con mucha ilusión por empezar la temporada, por pertenecer a un equipo de Primera División y ojalá salga todo genial… Me defino como un jugador muy alegre, muy atrevido. Me gusta mucho el uno para uno, la velocidad en el juego. Desde pequeño he sido atrevido, siempre me ha gustado el fútbol de divertirse y eso es lo que voy a intentar aportar esta temporada. El Xota siempre ha sido un club muy alegre, al que le gusta jugar y esa es una de las cosas que me atrae del equipo, además de todas las temporadas seguidas que lleva en Primera y del club tan histórico que es. El Xota me parece un club perfecto para formarme como jugador".