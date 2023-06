Saldise: "Mi corazón es verde 'xotero'"

Xota no deja de ser su casa”. Con estas palabras, el presidente de la entidad, Tatono Arregui, presentó a Dani Saldise. Después de tres temporadas fuera (dos en el Movistar Inter y una en el Palma Futsal), regresa a Osasuna Magna para dos. “Estoy muy contento. Creo que ahora es el momento perfecto para volver. Quería que fuera así, con 27 años a punto de los 28, y con la madurez que creo que tengo. Pienso que hay un proyecto muy bonito. Mi corazón es verde ‘xotero’”. “El niño ha vuelto a casa. Se ha hecho más hombre. Para nosotros es una satisfacción. Es un jugador verde desde niño. En su vuelta ha primado el aspecto sentimental. Elno deja de ser su casa”. Con estas palabras, el presidente de la entidad,, presentó a. Después de tres temporadas fuera (dos en el Movistar Inter y una en el Palma Futsal), regresa apara dos. “Estoy muy contento. Creo que ahora es el momento perfecto para volver. Quería que fuera así, con 27 años a punto de los 28, y con la madurez que creo que tengo. Pienso que hay un proyecto muy bonito. Mi corazón es verde ‘xotero’”.

¿Cuáles son los motivos que le han llevado a volver?

En mi segundo año fuera, empecé a echar en falta jugar en el Anaitasuna, de verde. Me guío mucho por el corazón y me indicaba volver. Quise hacerlo el año pasado pero resultó más complicado. Este año nos contactamos y la negociación ha sido fácil. Los dos hemos puesto mucho de nuestra parte.

Es diferente la situación del equipo a la que dejó, ¿qué espera de él esta temporada?

La diferencia principal es que cuando me fui jugábamos la Copa, el playoff. Estos cursos no se ha conseguido pero yo veía todos los partidos que podía y lo digo de corazón el equipo merecía mucho más. Jugaba mejor, tenía más ocasiones pero no se daban. Al final se ha peleado por salvar la categoría, pero ahora el equipo tiene un año más, los jóvenes tienen más experiencia. La principal diferencia es el año de más de madurez de los jóvenes y el hecho de consolidar un bloque. Los jugadores principales se han quedado.

¿Cómo va a afectar su llegada al equipo?

Soy un jugador más. Voy a tener que pelear los minutos. Soy consciente de que hay un equipazo. Intentaré aportar goles, presión en la primera línea, lectura del juego. Y generar un poco más de ilusión en la gente. Desde que volví he notado que el aficionado está ilusionado. Me encuentro en mi mejor momento.Yo quiero estar aquí y estoy. Hablo con sinceridad. Vengo con otro rol y es un reto para mí.

¿Cómo ve a Miguel para tomar el relevo de Imanol?

Le veo muy bien preparado. Es una noticia estupenda porque significa continuidad. Yo quise venir aquí porque es Xota. No quería que hubiera mucho cambio de entrenador. Es continuidad del trabajo de Imanol, que es lo que ha llevado alXota a estar tantos años en la Primera División. Es muy complicado.

¿Cómo valora el paso que ha dado Roberto Martil?

Me alegra mucho. Lo que más me alegra es la renovación. Veía los partidos y físicamente estaba el que mejor. Tiene cuerda para rato. Además ha asumido el papel de segundo entrenador. Él tiene el respeto de todos los jugadores y se va a notar. Para mí eso es un notición.

Los cuatro de Irurtzun

Dani Saldise ya tiene ganas de empezar. Lo repitió en varias ocasiones pero deberá esperar hasta el próximo 26 de julio, fecha que ha marcado el cuerpo técnico para dar inicio a la pretemporada. El partido inaugural de la campaña 23-24 tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre. La llegada de Saldise lleva a que los jugadores de Irurtzun recuperen el importante peso que han tenido en el vestuario de Osasuna Magna.

El ala-pívot se suma a Asier Llamas, Roberto Martil y Ion Cerviño. Con los dos primeros ya compartió vestuario en su anterior etapa verde. Los tres acompañaron ayer a Dani en su presentación como jugador del conjunto navarro. Por edad, se encuentra más cercano al portero Asier Llamas. Tiene 30 años y Saldise cumplirá los 28 el próximo 8 de julio. Roberto Martil tiene 36 años pero da la sensación que siempre ha sido su principal referente en el vestuario del Xota. Ion Cerviño, que en octubre cumplirá los 20 años, va quemando etapas similares a las que vivió él. Debutó en la Primera División casi a la misma edad. “Me parece muy importante que estemos cuatro. Es la manera de enganchar a la gente. Yo he sido niño y quería ver a gente de la casa. Somos navarros y además del pueblo. Cobra importancia a la hora de ser un proyecto sólido. Siendo de Irurtzun me genera mucha ilusión”, destacó Saldise.