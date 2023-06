Dani Saldise, el regreso más deseado

Saldise volverá a lucir los colores del Xota. Lo hará durante las dos próximas campañas, tal y como hizo este miércoles oficial el club. Un Dani Saldise de apenas 19 años representó a su equipo, el Magna, en el sorteo de la Copa de España en el 2014 que tuvo lugar en Ciudad Real. Tímido, apocado, con las manos entre las piernas, se sentó al lado de jugadores de la talla de Raúl Campos, Andresito, Batería o el astro Ricardinho. Él vivía su segunda temporada entre la élite del fútbol sala nacional. Debutó en la anterior campaña en el equipo de su pueblo, Irurtzun . Tras su salida, de la que hace ya tres temporadas,, tal y como hizo este miércoles oficial el club.

Se da la circunstancia que en esa imagen del 2014 aparece junto a Antonio Vadillo, el que ha sido su entrenador en el último equipo en el que ha militado, el Palma Futsal. Con el conjunto mallorquín, el ala-pívot ha ganado el título más importante de su carrera, la Champions. La consiguió el pasado 7 de mayo. En el Palma, Saldise ha jugado la última temporada. Allí llegó procedente del Movistar Inter, donde permaneció dos cursos.

Cuando Dani Saldise llegó al conjunto de José María García, heredó un dorsal de mucho peso. Lució el 10, el mismo que vistió hasta ese 2020 el astro portugués Ricardinho, nombrado mejor jugador de fútbol sala del mundo en seis ocasiones, cinco de ellas consecutivas. En la 20-21, su primera campaña en el Inter marcó 31 goles y logró tres títulos: Copa del Rey, Copa de España y Supercopa de España.

Ahora Dani Saldise, de 27 años, regresa con la maleta cargada de experiencias. Pondrá este bagaje a disposición del club de su vida. “Siempre seré verde”, aseguró. El equipo de Irurtzun, el de su pueblo, le vio crecer como jugador cuando comenzó con tan solo seis años. Le dio la oportunidad de debutar en la Primera División con apenas 17 años. Saldise ha sido protagonista de los años dorados del equipo, pero tuvo la ocasión de aprovechar otras oportunidades.

La temporada 19-20 fue la última en la que vistió la camiseta de Osasuna Magna. Se fue al Movistar Inter, donde permaneció dos cursos (20-21 y 21-22). De Torrejón de Ardoz se trasladó a Mallorca. Con el Palma Futsal ha vivido una campaña (22-23) y ahora regresa al Xota. Volverá a ser uno más en Osasuna Magna cambiado o no tanto. Él convivió con Miguel Hernández, que será su entrenador. Es amigo inseparable de Roberto Martil, que continuará como capitán y ejercerá de segundo entrenador. Ha jugado con Asier Llamas y seguro que no le ha perdido ojo a Ion Cerviño. Este va a ser el Osasuna Magna de Dani Saldise.

Saldise: “Tenía muchas ganas de que llegara este momento”

El ala-pívot de Irurtzun, Dani Saldise, se mostró muy, muy contento, feliz. “Tenía muchas ganas de que llegara este momento. Con 27 años es el momento perfecto. Me encuentro muy ilusionado y con muchas ganas de empezar ya. Veremos un Dani Saldise más maduro, con muchas experiencias ya vividas. El hecho de salir de casa me ha hecho valorar mejor algunas cosas. Tengo más ilusión que cuando empecé con 17 años”, dijo. Saldise aseguró notar la ilusión que ha generado su vuelta. “Desde que salió la noticia de la posibilidad de mi vuelta ya me mandaron muchos mensajes. Luego la gente del pueblo también me ha manifestado la ilusión. Quiero que la gente se sienta identificada con el equipo, para ello creo que es clave que haya jugadores de Irurtzun. Ya están Roberto, Asier, Ion y ahora vuelvo yo”, añadió.

Hernández: “Nos aporta ambición y mucho compromiso”

El entrenador de Osasuna Magna, Miguel Hernández, dio la bienvenida al ala-pívot Dani Saldise. “Como querías estar, aquí estás-se dirigió a él-. Con todo tu compromiso seremos un equipo más fuerte la temporada que viene”. Pasó a contar qué va a aportar Saldise al equipo. “Ya es un jugador maduro deportivamente. Nos va a aportar poso y gol. Siempre ha mostrado ilusión y ganas de volver. Genera ilusión en el club, en el equipo y en la afición. Nos va a dar ese granito de ambición y de mucho compromiso. Viene con más seguridad y confianza”, añadió.