Roberto Martil renueva con Osasuna Magna y hará de segundo entrenador

Roberto Martil, continuará un año más en la entidad navarra tras renovar como jugador para también hacerse cargo del puesto de segundo entrenador con Miguel Hernández a los mandos. El capitán de Osasuna Magna Xota , continuará un año más en la entidad navarra traspara también hacerse cargo del puesto decon Miguel Hernández a los mandos.

El '8’ de los verdes se muestra feliz por la renovación tras lesionarse de gravedad el pasado mes de marzo. "Esperemos que me pueda recuperar antes o después, con calma, recuperarme bien y volver a las pistas, que es lo que más me gusta", afirma en declaraciones al club.

Sobre el reto de tomar las riendas del banquillo junto al sucesor de Imanol Arregui, Martil asegura que "es una parte nueva para mí, algo que ni mucho menos tenía pensado. Al principio no me hacía mucho a la idea, no me gustaba mucho la idea pero le hemos ido dando forma… Es verdad que Miguel necesitaba una persona de su confianza, cercano a él y es complicado siempre encontrar una persona así”.

"Que sepan que lo hago sobre todo por ellos, por echarles una mano a ellos y al club. A ver cómo sale… estamos planificando la temporada y es algo nuevo de lo que ya, desde ya, estoy aprendiendo muchísimo. Estoy contento y con ganas de esta nueva experiencia", dice sobre la nueva aventura que comenzará en pretemporada.