Juninho seguirá dos años más en Osasuna Magna

El cierre brasileño, que llegó al equipo hace cinco temporadas, es una de las piezas fundamentales que sustentan actualmente al conjunto de Irurtzun.

"Estoy muy contento, al igual que mi familia. Mi mujer, mi madre, mi padre y mi hermana estamos muy felices por renovar dos años más y espero seguir dando felicidad al Xota, a nuestra gente, porque se lo merecen", ha explicado en declaraciones al club.

Juninho indica que, a nivel personal, está "muy contento con la campaña pasada", a pesar del sufrimiento final. Se queda con esos "pequeños momentos de felicidad" ayudando al equipo "metiendo goles y trabajando en defensa con el objetivo de fortalecer al Xota de cara a la siguiente temporada".

El ahora ya ex entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui , le ha dedicado unas palabras de cariño en el spot anunciador de su renovación. "Escuchar eso de Imanol es una alegría. Él me ha dado la oportunidad de venir aquí con apenas 18 años y cinco años después aquí estamos, luchando por lo mismo y con el ADN verde. He de seguir dándole motivos de orgullo", afirma.