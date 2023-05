El equipo malagueño se enfrenta en su pista al Aspil-Jumpers. Los riberos no se juegan nada al materializar la permanencia en la anterior jornada, la última que disputó en el Ciudad de Tudela. El Antequera, para salvarse, debe ganar y esperar a que Osasuna Magna o el Betis pierdan. El derrotado, en ese caso, caería a la Segunda División. Sin embargo, a los dos contendientes que se ven las caras hoy en el Anaitasuna les vale el empate para salvar la categoría. Osasuna Magna tuvo la opción de confirmar su presencia, una temporada más, en la Primera División con bastante antelación, pero ha dejado toda la tarea para el final.

El equipo que dirige Imanol Arregui es decimocuarto con 28 puntos. Los mismos acumula el Betis, pero un puesto por delante. Es decimotercero. El conjunto de Bruno García cuenta con la importante baja de su ala segoviano Lin, mientras que los locales no podrán contar con Carlos Vento. El resto de los jugadores están disponibles para Arregui. El Betis ya pudo entrenar ayer por la tarde en la pista del Anaitasuna ante el crucial partido. En el partido que cerró la primera vuelta, el Betis se impuso por 5-3, un marcador abultado para uno de los equipos menos goleado de la Primera División como es Osasuna Magna. La defensa, uno de sus fuertes, será hoy su mejor arma para un duelo en mayúsculas.

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, destacó que a su equipo le valen dos resultados pero que debe estar listo para cualquier plan de partido. “No tenemos otra opción. Nos vale ganar y empatar, porque nos lo hemos ganado en la pista y jugamos en casa, pero esto es fútbol sala. Puede pasar cualquier cosa y hay que estar preparados para cualquier plan de partido. La importancia del partido es capital. Llevamos varios semanas, esta en especial, con mucha tensión y vamos a intentar sacar el encuentro adelante. Ojalá que podamos ganar y salvarnos. Es lo primordial. El club se está jugando muchísimo”, dijo.

El técnico de Irurtzun señaló que “el equipo está bien, mentalizado”. “Jugamos en casa. Somos conscientes de que se trata de un partido a vida o muerte. Si perdemos, nos vamos a Segunda. Entonces, no podemos plantear el partido igual. Somos un equipo atrevido que busca la portería rival, abierto. No es el partido para ser el más valiente del mundo mundial. Esto está por encima de mí, de los jugadores. Estamos hablando de la permanencia. Nuestro fuerte es la defensa. Tenemos que hacer el partido que nos interese”.

CLAVES

​En caso de victoria. Si Osasuna Magna gana, no es necesario hacer ningún cálculo. Si es así y el Antequera también lograra los tres puntos, los de Arregui se salvarían gracias a la ventaja de dos puntos que atesora ahora.



Si se produce un empate. El empate, en caso de victoria del Antequera, dejaría en la Primera División tanto a Osasuna Magna como al Betis. Los tres contarían con 29 puntos. Si se atiene a los logrados en los enfrentamientos entre los tres, el Betis sumaría 11 puntos y se salva. Entonces, con Osasuna Magna y el Antequera, el criterio de desempate reside en el golaveraje particular entre ellos dos. El Xota empató en Antequera a 3 y ganó 3-1 en el Anaitasuna. Lo mismo sucedería en el cuádruple empate en el que se añadiría a estos tres equipos el Córdoba. Este y el Betis se salvarían por los puntos obtenidos en su liguilla particular, dejando de nuevo en la ecuación a navarros y malagueños. Los de Arregui se salvarían.