El Magna pierde la opción de tener cerca la permanencia

Osasuna Magna perdió este viernes una buena oportunidad de afrontar una recta final complicada con cierta tranquilidad. La victoria ante Noia Portus Apostoli le hubiera dado los tres puntos que casi certificaban su permanencia. Se puso por delante en el marcador pero en una irreconocible transformación, que le llevó a flaquear en defensa, uno de sus puntos fuertes, encajó cuatro goles antes del descanso. Pudo meterse en el partido, pero terminó sufriendo un duro castigo al caer por 3-6.

En el primer intento, no golpeó bien pero no iba a dejar pasar una nueva oportunidad y lo demostró. Andrés Geraghty recibió un pase medido de Linhares en el centro del área. Se colocó bien el balón y golpeó de manera inapelable para el 1-0 en el minuto 4. Presionó bien el Noia y Osasuna Magna tuvo que esperar y correr. Y así lo hizo. Toni montó bien una buena contra pero el pase lo hizo demasiado largo. No pudo llegar Geraghty.

El equipo gallego pasó a tener más protagonismo. Defendió bien, con presión alta, lo que le llevó a tener opciones de generar peligro. Asier y la defensa las solventaron. Le tocó defenderse al Xota. Tuvo una buena ocasión con Linhares pero el empate llegó en el minuto 12. Jabá disparó de lejos. Gomes pareció que iba a rematar y el balón se coló por alto en la portería de Asier, tras el ligero desvío de Juninho, que marcó en propia puerta.

Le dio la vuelta al marcador el Noia. Remató de volea Pirata, el balón se quedó en la línea de gol y en el barullo entró para el 1-2. El tercer gol de los visitantes no tardó. Antes un lanzamiento de Fabinho pegó en el travesaño. Después de ello, la jugó bien Alisson, la puso al centro del área y Marcelo solo tuvo que empujar con suavidad. Todo ello antes del minuto 15, momento en el que Imanol Arregui, técnico local, pidió tiempo muerto. Pero llegó el cuarto para el Noia obra del local Rosic al intentar despejar.

Osasuna Magna intentó recortar diferencias antes del descanso. Con dos minutos por jugar, Arregui vistió a Toni de portero jugador. Dani tuvo dos disparos desde la esquina que detuvo bien Henrique. Cambió la camiseta de dueño. Salió Juninho pero los locales no lograron su objetivo y se llegó al descanso con un 1-4 en contra.

Buscó generar peligro Osasuna Magna desde el pitido inicial de la segunda parte. Lo logró con un disparo lejano y ajustado de Juninho. Se estiró Henrique para mandar a córner. El Noia frenó el ímpetu inicial de los locales. Fabinho protagonizó la jugada más inverosímil. Se fue bien de su defensor. Aguantó la salida del portero. La elevó y el balón golpeó en el travesaño, en el palo y botó fuera de la línea de gol. Gomes pudo hacer el quinto para su equipo, pero el lanzamiento golpeó el palo. Se lanzó Osasuna Magna en tromba. No pudo reducir la distancia. En el minuto 30, con diez minutos en juego, Arregui vistió a Linhares de portero jugador. Él tuvo la primera ocasión pero detuvo Henrique.

La madera se alió, una vez más, con los visitantes. Tras dos rechaces, Geraghty recogió el balón y su potente disparo pegó en el palo. Llegó el segundo local. Fabinho lo marcó tras pase de Linhares. En el minuto 34, Marcelo recibió la roja por un codazo a Vento pero la falta se la pitaron al local, la sexta. Pirata lanzó el doble penalti alto.

Dani Zurdo recibió la segunda amarilla al tratar de impedir el saque rápido del portero. Los dos equipos quedaron con uno menos. Con cinco, de nuevo, los dos conjuntos, el Noia, en una contra, hizo el quinto. Marcó Raggiati casi a puerta vacía. El tercero para los locales lo hizo Geraghty tras un lanzamiento lejano. Pero en una nueva contra el Noia hizo el sexto con apenas segundos por delante.

Osasuna Magna

Cinco inicial 1. Asier. 3. Juninho. 2. Geraghty. 7. Linhares. 10. Fabinho. Suplentes 9. Vento. 12. Rosic. 6. Dani Zurdo. 18. Cerviño. 22. Josu Mendive.



Noia Portus Apostoli

Cinco inicial 23. Henrique. 18. Douglas. 10. Jabá. 17. Pirata. 55. Marcelo. Suplentes 33. Alisson. 44. Machado. 3. Raggiati. 5. Lluc. 7. Altamiro. 9. Gomes.



Goles 1-0 (m. 4): Geraghty. 1-1 (m.12): Juninho (p.p.). 1-2 (m.14): Asier (p.p.). 1-3 (m.15): Marcelo. 1-4 (m.18): Rosic (p.p.). 2-4 (m.34): Fabinho. 2-5 (m.38): Raggiati. 3-5 (m.40): Geraghty. 3-6 (m.40): Raggiati.



Árbitro

García Donas Salvador y Simón Benet. Mostraron tarjeta amarilla a Juninho, Vento, y doble amarilla a Dani, de Osasuna Magna; y a Douglas, Gomes, Jabá, y roja a Marcelo, del Noia.



Incidencias

Pabellón Anaitasuna, con 1.625 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento por la madre de Imanol y Tatono Arregui.

Arregui “Tras el empate, nos hemos ido del partido”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró enfadado por la oportunidad perdida por su equipo. “No hemos competido. Hemos salido bien. Nos hemos puesto por delante. Tras el empate, nos hemos ido del partido. Hemos tirado diez minutos a la basura. Nos han metido tres goles que no nos pueden marcar en la vida y menos en un partido como el de hoy (ayer), que era el más importante de la temporada. Ya hemos ido a remolque. Hemos pasado de poder ponernos a un gol y meternos en el partido de lleno a tirar el duelo. No podemos encajar los goles de esa manera. Con tantas concesiones es imposible ganar. Hemos pasado de estar salvados a apretar el culo porque vamos a tener que sufrir hasta el final”.