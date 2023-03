Aspil Jumpers y Osasuna Magna empatan en Tudela

fútbol sala forma parte de ella, un punto en un derbi navarro también lo es. Empatar un partido de estas características puede ser como gozar del Cielo o como quemarse en el Infierno. Todo depende. Pero el empate firmado este sábado en Tudela por Todo en esta vida es relativo, y como elforma parte de ella, un punto en un derbi navarro también lo es. Empatar un partido de estas características puede ser como gozar del Cielo o como quemarse en el Infierno. Todo depende. Pero el empate firmado este sábado en Tudela por Aspil-Jumpers Osasuna Magna tuvo la virtud de dejar a ambos contendientes con la misma sensación de vacío.

El partido comenzó eléctrico. Osasuna Magna tuvo su primera ocasión cuando ni tan siquiera se habían jugado 16 segundos. Dani Zurdo remató al palo y el rechace no supo embocarlo Vento. El Aspil respondió casi de inmediato por medio de Vasques, quien encontró la firme respuesta de un Asier colosal.

Tras estos dos primeros zarpazos, el partido fue dibujando lo que iba a ser el escenario de la primera mitad, con un Aspil presionante pero fallón de cara a puerta; y un Osasuna Magna paciente, templado y venenoso.

Y es que mientras los Diego Ríos se estrellaban una y otra vez contra el entramado defensivo tejido por Imanol Arregui, los visitantes aprovecharon una de sus oportunidades para hacer el 0-1. Dani Zurdo cazó un balón suelto en la frontal del área y clavó el esférico en la red local para adelantar a Osasuna Magna.

El arreón del Aspil en busca de la igualada no fructificó, y el partido llegó al descanso con ese 0-1.

RIBERA APRIETA, XOTA RESISTE

El inicio de la segunda mitad dejó claro que el partido iba a virar. Apenas se había jugado minuto y medio cuando Terry (quién si no) hizo la igualada.

Ese gol era el combustible que faltaba para que la Caldera elevara todavía más la temperatura.

Con el paso de los minutos el partido parecía embarrarse en peleas por cada balón. Algo que no convenía a un Aspil mucho mejor que en la primera parte, mientras que Osasuna Magna resistía a base de paradas de Asier.

El asedio local parecía ahogar a los visitantes que, al menos, pudieron respirar dos minutos tras la expulsión de Nacho Gómez por doble amarilla. Los verdes no aprovecharon la superioridad, y los naranjas recuperaron a su quinto jugador para volver al ataque.

Quedaban menos de 4 minutos para el final cuando Osasuna Magna apostó por salir de cinco, algo que el Aspil replicó a 38 segundos del bocinazo final. Pero ninguno de los dos pudo romper el 1-1 con el que se cerró el derbi.

Sumar un punto siempre es relativo, y más cuando el descenso acecha cada vez más, con Osasuna Magna y Aspil a 5 y 3, respectivamente, de la quema. Ojalá ninguno de los dos se tenga que lamentar de la ocasión perdida este sábado.

Ríos: “Cada equipo ha tenido una parte y el resultado es justo”

El entrenador del Aspil, Diego Ríos, destacó cómo el partido se dividió en dos mitades muy bien diferenciadas, con un Aspil más atenazado y ansioso en el primer acto, y otro más decidido, valiente y reconocible en la segunda. “Me voy muy fastidiado por la primera parte que hemos hecho. Luego en el descanso hemos ajustado un par de cuestiones tácticas, y el equipo se ha liberado. Cada equipo ha tenido una parte, y el resultado es justo”, explicó el gallego.

Ríos hizo referencia a la expulsión de Nacho Gómez, que calificó como “muy rigurosa”, pero prefirió no pronunciarse sobre el hecho de que un árbitro de Pamplona (David Urdanoz Apezteguia) pite un derbi navarro. “Eso es algo que se me escapa. Han sancionado a dos compañeros entrenadores por dar su opinión, con lo que prefiero mantenerme al margen. Pero tengo que decir que han hecho un buen arbitraje y que estos dos árbitros me gustan mucho”, dijo.

Mirando ya al futuro, el técnico del Aspil destacó el regreso de jugadores que habían estado de baja por lesión, e hizo un llamamiento a la afición. “Hoy -por ayer- han vuelto a estar espectaculares. Nos quedan tres partidos en casa en los que les vamos a necesitar porque tenemos que sacar puntos para lograr la permanencia. Pero tenemos que hacerlo desde la tranquilidad y no tanto desde la necesidad”, indicó.

Arregui: “Ninguno de los dos nos vamos contentos con el punto”

“Este es uno de esos partidos en los que nadie se va contento, pero probablemente el empate sea justo”. Así resumió el entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, el derbi disputado ayer en Tudela.

El técnico de Irurtzun señaló que hubo “un tiempo para cada equipo, con nosotros mejor en la primera parte, con 3 o 4 ocasiones que no se pueden fallar, pero que hemos fallado como siempre”. “En la segunda parte el Aspil ha estado mejor, con ese gol inicial en una jugada ensayada en la que hemos fallado”, apuntó Arregui.

El entrenador de Osasuna Magna destacó el manejo de la presión deportiva y ambiental a la que estuvieron sometidos ayer sus jugadores. “Nos estamos jugando mucho y, en líneas generales, el equipo ha estado bien. Quedan 7 partidos, 21 puntos en juego, y aquí no se puede descuidar nadie. Ahora nos viene el Tourmalet y hay que jugar cada choque como si fuera una final”, indicó Arregui, quien también comentó la circunstancia de que un árbitro de Pamplona (David Urdanoz Apezteguia) dirigiera ayer el derbi navarro. “Llevamos un montón de años jugando derbis y casi siempre los pitan los navarros. No creo que hayan influido para nada. Es un partido jodido de arbitrar”, concluyó.