son siete ahora los puntos sobre el descenso. El equipo de Arregui se impuso por 2-1 al Levante, que continúa colista de la Primera División. Osasuna Magna consiguió este sábado en Anaitasuna una victoria de importancia capital. Lo hizo ante un rival directo por la permanencia, al que ya aventaja también en el golaveraje. A la espera de que juegue este domingo el Córdoba,El equipo de Arregui se impuso por 2-1 al Levante, que continúa colista de la Primera División.

Dos equipos muy imprecisos se presentaron en los primeros minutos del encuentro. En el minuto 3, Carlos Vento desaprovechó un buen robo. Sólo la tuvo que empujar ante Fede pero lo hizo muy desviado. Sin embargo, el Levante respondió rápido con dos ocasiones de Jamur. La más clara la desbarató Asier. El jugador visitante recibió en largo tras un saque de banda y disparó desde lejos.

Las imprecisiones continuaron. Nadie pudo mandar sobre el rival . Los dos porteros se convirtieron en los protagonistas al atajar las ocasiones en un ir y venir. Lo intentó Pachu desde lejos para probar a Asier. Roberto Martil hizo lo propio al recibir frente a Fede. Le dio tiempo a cambiarse el balón de pierna pero el portero del Levante se estiró bien.

El principal peligro visitante llegó a través de los lanzamientos lejanos. En este caso, Jamur fue su máximo exponente. Rafa Usín también mostró su calidad, pero enfrente tuvieron a un inconmensurable Asier. Osasuna Magna trató de imprimir velocidad, ritmo al partido. Dani Zurdo logró irse de dos rivales para llegar a la línea de fondo y en el momento más determinante se le echó encima Fede. Asier retuvo el balón hasta que tuvo claro el pase. Se lo dio a Roberto Martil que trazó una perfecta diagonal para Fabinho. El portero del Levante estuvo muy atento.

EL CAPITÁN, AL RESCATE

Osasuna Magna mereció inaugurar su marcador y no lo logró hasta el minuto 19. Linhares le puso el balón medido a Roberto Martil y el capitán marcó de cabeza. Jamur volvió a lanzar desde lejos y Toni se la robó a Pedro Toro. Se la llevó pero se encontró con Fede.

Eléctrico comenzó la segunda parte un Osasuna Magna que en sus dos primeras jugadas de ataque pudo marcar. Linhares le entregó a Dani que la quiso elevar para que Martil rematara pero se fue muy alta. En la siguiente recibió en carrera el capitán que se la dejó a Dani. Este se la devolvió pero Martil no acertó. El Levante se ocupó de intentar ralentizar el juego. Hasta tres faltas se le señalaron seguidas a Osasuna Magna, pero los locales intentaron no caer en esa trampa.

La exigua ventaja en el marcador llevó a sufrir mucho a los de Arregui. Hamza tuvo la más clara al robar en la salida de balón de los locales pero el lanzamiento fue muy alto. Tras una buena contra, Juninho, a pase de Vento, mandó el balón al travesaño.

Los árbitros, bastante señalados, se llevaron la pitada de la grada cuando cortaron una contra de los locales de dos contra uno para señalar la quinta falta del Levante. Y precisamente al aprovechar un robo llegó el segundo de Osasuna Magna. Linhares se la llevó acompañado de Rosic. La condujo y se la puso en la cabeza para que el serbio marcara. El Levante vistió a Jamur de portero jugador y este hizo el 2-1 a falta de 3:18 minutos. Arregui pidió tiempo muerto.

A falta de diecinueve segundos Roberto Martil recibió un pase largo que le dejaba solo ante el portero. Fede salió con todo para chocar de forma brusca con el capitán. Los dos quedaron tendidos, pero el que se tuvo que retirar ayudado por sus compañeros fue el cierre de Irurtzun con un fuerte golpe en la rodilla izquierda. Linhares lanzó el doble penalti y se resbaló. Pero los tres puntos subieron al marcador local.

Osasuna Magna

Cinco inicial 1. Asier. 4. Toni. 7. Linhares. 9. Carlos Vento. 10. Fabinho.

Suplentes 3. Juninho. 8. Roberto Martil. 6. Dani Zurdo. 12. Rosic. 18. Cerviño.



Levante

Cinco inicial 1. Fede. 5. Tolrà. 55. Antoniazzi. 10. Rafa Usín. 24. Pedro Toro.

Suplentes 3. Hamza. 9. Miranda. 11. Pachu. 12. Peléh. 14. Roger. 22. Jamur.



Goles

1-0 (m. 19): Roberto Martil. 2-0 (m.34): Rosic. 2-1 (m.37): Jamur.



Árbitros

Gallo Suárez y Hevia Campa. Mostraron amarilla a Juninho, Fabinho, Asier Llamas, y doble amarilla a Miguel Hernández (segundo entrenador), de Osasuna Magna, y a Rafa Usín, Hamza, Jamur, Fede, Caye, del Levante.



Incidencias

Pabellón Anaitasuna, ante 1.895 espectadores.

Arregui: "Sabíamos que era un partido clave para nosotros"

El entrenador de Osasuna Magna Imanol Arregui indicó que es imposible sufrir más en un partido. “Ha sido un partido de los nuestros. Ha tenido de todo. Antes del 2-1, hemos contado con dos muy claras para matar el partido o por lo menos para abrir más hueco y ponernos 3-0. No las hemos metido y nos ha tocado sufrir. No entiendo nada. Cada vez entiendo menos las reglas. Logramos tres puntos importantísimos para nosotros y un poquito más cerca del objetivo”, explicó. El técnico le dio una gran importancia a la victoria. “Sabíamos que era un partido clave para nosotros. Ahora volvemos a estar a ocho puntos. Hemos subido un par de puestos. Tenemos que descansar un poco y preparar el derbi”, dijo. Hizo referencia al golpe sufrido por su capitán Roberto Martil. “Está reventado. Creo que será solo el golpe. Esperemos que no sea más. Es un golpe muy bestia. Van los dos en carrera y creo que es roja de libro. Si pitas falta, como han hecho, es roja clara. Se han dado errores muy graves”, concluyó.