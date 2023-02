El sueño de una niña

Segunda División del fútbol sala femenino. Ni el más optimista imaginaría el rendimiento que ha alcanzado este equipo. Unas rojillas que priman lo colectivo por encima del talento individual que atesoran sus jugadoras. La unión hace la fuerza. Un lema que simboliza el éxito de Osasuna en su primera experiencia en la. Ni el más optimista imaginaría el rendimiento que ha alcanzado este equipo. Unas rojillas que priman lo colectivo por encima del talento individual que atesoran sus jugadoras.

El 11 de junio del pasado año fue una fecha que el equipo nunca olvidará. Un temporada después de su creación, Osasuna consiguió el ascenso a la división de Plata. Las rojillas han sufrido altas y bajas de cara a este año, incluso en el cuerpo técnico. Iván Marco se estrena, junto a su staff, en el banquillo de Osasuna. “Para mí está siendo un sueño. Siempre he querido entrenar en Segunda División. Me salió la oportunidad a través de Mai, que le estoy muy agradecido, y no pude dejarla escapar”, asegura Marco.

La adaptación a la categoría no fue fácil. Victorias -por la mínima- y derrotas se alternaban en el casillero de Osasuna. Unos resultados que no permitían al equipo navarro engancharse a la zona de privilegio en la tabla. “Éramos un equipo que ganábamos los partidos por la mínima y teníamos miedo de ver que pasaba” asegura Marco. Ahora todo ha cambiado. “Las jugadoras están muy contentas. Físicamente están llegando bien al final de los partidos que es cuando se deciden. Al final cuando las cosas salen bien todo el mundo tiene más confianza. Al principio de temporada nos metían gol y nos costaba remontar. Ahora nos meten un gol y no nos afecta”, añade.

EL ASCENSO, ¿SUEÑO O REALIDAD?

El pasado fin de semana Osasuna visitó (0-7) al colista, el A Fervenza. “En Segunda cualquier equipo te puede ganar. Supimos dar un paso al frente y dominar de principio al fin”, dice el técnico navarro. Una victoria que ayudó a sumar tres nuevos puntos y acumular 35, dos menos que el líder. “Yo siempre digo que vamos a ir partido a partido. Nuestro objetivo era la salvación. Y ahora estamos segundas. Estamos con un poco de vértigo porque miras hacía abajo y hay muchos equipos. Pero la ilusión no nos la va a quitar nadie”, comenta Iván. La salvación está en el bolsillo. El objetivo ha cambiado. El ascenso, ¿sueño o realidad? Marco prefiero mantenerse cauto: “Sigue siendo un sueño que poco a poco se está convirtiendo en una realidad. Seguiremos luchando hasta el final pero sin ningún tipo de presión”.

LA DEFENSA, CLAVE DEL ÉXITO

Los registros goleadores de Osasuna no son los más llamativos. La victoria abultada en la última jornada ha maquillado unas cifras mejorables. 34 goles en 14 partidos le colocaban con el octavo peor promedio (2,34 g. p.). Ante esta situación, Osasuna solventó sus problemas en ataque con un defensa sólida . “La clave está siendo la unión y la defensa. Sabemos que no somos un equipo que anota muchos goles por lo que nuestro primer objetivo es no encajar. Tenemos a dos de las mejores porteras de la categoría y eso ayuda mucho”, afirma Marco. Un entrenador que se estrena en esta categoría y lo hace de la mano de un cuerpo técnico de lujo. “El staff también está siendo clave para el rendimiento. Desde la fisioterapeuta que está tratando a las jugadoras, pasando por el preparador físico que es mi mano derecha, hasta la delegada del equipo”, comenta.

LO NEGATIVO AHORA ES POSITIVO

Los viajes de cientos de kilómetros para jugar fuera de casa podrían resultar un problema. Pero Osasuna ha sabido gestionar esta situación para convertirlo en un aliciente más de su buen rendimiento. “Jugar fuera siempre es complicado. Pero personalmente estoy aprendiendo que los viajes sirven mucho para unir a las jugadoras y el cuerpo técnico. Facilita el ambiente y ayuda a hacer piña”, indica Marco. Osasuna quiere seguir con su buena racha para soñar con el ascenso. Para ello deberán sumar los tres puntos este sábado (17 horas) en casa del Cidade de As Burgas, equipo gallego que ocupa la octava plaza.