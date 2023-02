La emotiva charla de Imanol Arregui previa a la victoria de Osasuna Magna ante el Inter Movistar

Faltaban pocos minutos para la medianoche. Osasuna Magna había dado la sorpresa de la jornada tras vencer al Inter Movistar en el Pabellón Jorge Garbajosa (2-4). Hubo foto de equipo con dedicatoria especial para Carlos Larráyoz, recién intervenido de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco. Todo eran alegrías en la expedición navarra para festejar la quinta victoria de la temporada. ¿Cómo se cocinó este triunfo en la pista de un histórico del fútbol sala nacional?

Todo comenzó hace una semana. La derrota en Anaitasuna frente al Manzanares (2-3), un rival directo por la permanencia, dejó muy tocada a la plantilla y al cuerpo técnico, encabezado por Imanol Arregui. El equipo había encajado el 2-3 en el 40, a escasos segundos del final. Tocaron fondo. Era uno de los momentos más delicados de las dos décadas que lleva el técnico de Irurtzun en el club. Se encendieron las alarmas. “Veníamos de perder un partido que en ningún caso lo merecimos. Fue muy duro. Había que ver cómo dar la vuelta a la situación. Pasamos mala semana. La gente solo se queda con el partido, pero durante la semana lo pasamos realmente mal. Cambiamos la dinámica de trabajo para afrontar una situación tan dura. Todos pusimos lo mejor de cada uno”, explica el entrenador.

Arregui acostumbra a dar las últimas indicaciones antes de los partidos. Nada especial en sus discursos, pero el del viernes en la previa frente al Inter Movistar resultó clave para el desenlace del partido. “Muchas veces ves cuando de verdad están escuchando y no solo oyendo. Se nota cuando les está llegando lo que dices y de verdad transmites bien. Les ví que todos estaban con los ojos abiertos y atentos. Son conscientes de lo que nos estamos jugando y, aunque cueste, a veces hay que quitar transcendencia y centrarte en lo importante, que es el partido. El objetivo del resultado suele diluir todo lo que hay detrás. Creo que salieron sin miedo y con respeto. Hicieron un partidazo”, explica el técnico.

A sus 51 años, Imanol Arregui es un técnico muy normal que lo ha vivido todo en este deporte. Resta importancia a su charla, aunque fue emotiva. Apeló al aspecto individual de cada jugador, ya dispute un minuto o 22. El partido comienza desde el calentamiento y hay que animarse unos a otros. El resultado no es más que consecuencia de todo lo anterior. Los jugadores se sintieron importantes, incluso los últimos en llegar: Dorde Rosic y Abdel Mottaki. Asintieron con la cabeza y lo vivieron mucho. “Hay mucha gente joven y nunca es bueno jugar con presión. Incluso los veteranos lo están pasando mal. Todo eso tenía que dejarlo a un lado. No suelo preparar nada. Solo digo lo que creo en ese momento. Voy con una idea clara de la charla, pero no me la preparo. Voy sobre la marcha, según las sensaciones que tengo del equipo y el momento en el que estamos. No le doy más importancia porque es así. Salió bien, pero pudo salir mal”, concluye.